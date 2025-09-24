盧比歐警告俄國「川普的耐心有限」！　不排除祭出更強硬手段

▲美國國務卿盧比歐警告俄羅斯，川普不會持續展現「非凡耐心」。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國國務卿盧比歐在聯合國安理會烏克蘭會議上發出嚴厲警告表示，總統川普對俄羅斯展現的「非凡耐心」並非永無期限，若莫斯科持續拒絕和平解決方案，美國將不排除採取更強硬手段。

根據ABC NEWS報導，盧比歐在會議中明確指出，川普政府至今未對俄國實施新制裁，完全是基於「希望能有突破性進展」的考量。他強調，「總統非常致力於和平，但他的耐心有限。」

國務卿進一步透露，川普手中握有多項「真正的選擇權」，包括對俄國實施額外經濟制裁的可能性。盧比歐警告，「如果有必要結束這場戰爭，我們有機會和選項對俄羅斯聯邦施加額外的經濟代價。」

除了經濟手段，軍事援助也成為籌碼之一。盧比歐表示，川普政府已在某些情況下選擇向烏克蘭出售防禦性武器，「甚至可能提供攻擊性武器，讓烏克蘭能夠透過購買這些武器來抵禦俄國的攻擊」。

對於戰局發展，盧比歐評估當前衝突已進入「可能進一步升級的階段」。他指出，近期攻擊次數創歷史新高，俄國無人機和戰機頻繁入侵鄰國領空，情勢日趨嚴峻。

盧比歐最後發出明確警告，「這場戰爭必須結束，但如果沒有結束，如果短期內找不到通往和平的道路，那麼美國和川普總統將採取必要步驟，對持續的侵略行為施加代價。」