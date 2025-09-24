狠嗆普丁顏面盡失　川普：美國準備「祭重稅」逼停戰爭

▲川普23日在聯合國大會發表演說。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）23日在聯合國大會（United Nations General Assembly）公開對俄羅斯釋出強硬訊號，強調若俄國沒有意願結束戰爭，美國已經準備好祭出「非常強力的一輪關稅」，並呼籲歐洲盟友同步跟進，才能真正對俄國造成衝擊。

川普在演說中直言，這場戰爭本來應該只是「一場快速的小衝突」，「大家都以為會在3天內結束，結果卻拖到第4年」。他更批評，「不管接下來發生什麼事，這場戰爭已經讓俄羅斯顏面盡失」。

點名中國、印度是「金援來源」

川普矛頭也指向中國與印度，痛批兩國持續購買俄羅斯石油，等同成為「戰爭的主要贊助者」。他同時不滿北約（NATO）多數成員國至今仍未切斷對俄能源依賴，直言：「你們是在資助一場針對自己的戰爭，這種事誰聽過？」

嗆歐洲：一邊打仗一邊買油「非常難堪」

川普強調，美國隔著大西洋尚能保持距離，但歐洲國家與戰場僅一步之遙，更應該挺身而出。他直言，「歐洲不能再原地踏步，一邊與俄國交戰，一邊還繼續購買俄國的石油和天然氣，這對歐洲來說非常難堪。」川普呼籲，歐洲必須立即停止購買俄國能源，否則「只是在浪費時間」。

移民議題也開火

除了戰爭與經濟制裁，川普也將砲火轉向歐洲的移民政策，批評多國因非法移民陷入「嚴重麻煩」。他重提過去的說法，稱部分歐洲城市淪為「地獄洞」，並狠話直指，「當監獄裡塞滿了回報善意卻犯罪的庇護申請者，就該結束這場失敗的開放邊境實驗，你們的國家正在走向地獄。」

川普的談話一方面凸顯美國準備對俄羅斯加壓，但另一方面也對歐洲盟友提出嚴厲要求與批評，使這場高調演說既是對俄國的警告，也給歐洲國家留下巨大壓力。