波蘭、瑞典史上首次軍演！聯防波羅的海　決心抗俄挑釁

▲波蘭與瑞典22日首次啟動名為「哥特蘭哨兵」＝的雙邊軍事演習，圖為波蘭軍方正在調動演習軍力。（圖／翻攝自Facebook／Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ）



記者張方瑀／綜合報導

波蘭與瑞典22日首次啟動名為「哥特蘭哨兵」（SNEX Gotland Sentry）的雙邊軍事演習，意在向外界釋放明確訊號，展現雙方在波羅的海地區的嚇阻能力與聯合防禦決心。

波蘭媒體《Note From Poland》報導，波蘭國防部長科西尼亞克-卡米什（Władysław Kosiniak-Kamysz）透過X平台宣布，這是兩國「歷來第一次此類聯合行動」。他強調，此舉延續本月初兩國簽署軍事技術合作意向書的成果，演習重點放在快速部署與集體防禦驗證。

波蘭作戰司令部則指出，「SNEX」代表「短通知演習」（Short Notice Exercise），特色是以極短的準備時間，檢驗部隊的臨戰待命、指揮靈活度及協同作戰能力。此次演訓特別展示陸、海、空三軍如何在哥特蘭島及波羅的海周邊進行快速投送。

指揮部同時強調，波羅的海是「歐洲最敏感的戰略地區之一」，在當前安全局勢下格外重要。

瑞典國防部補充，今年9月2日，瑞典國防部長約松（Pål Jonson）與科西尼亞克-卡米什在華沙簽署軍事技術合作意向書，宣示要深化聯演、聯訓與技術合作。約松形容，這是「深化技術與軍事合作的重要一步」。

不久之後，瑞典國防物資管理局（FMV）更與波蘭軍備集團旗下MESKO公司在倫敦國際防務與安全裝備展（DSEI）簽署合約，將斥資約30億瑞典克朗（約新台幣97億元）採購「雷霆」（Piorun）可攜式防空系統（MANPADS）。

「哥特蘭哨兵」軍演也與北約強化東翼的行動相呼應。波蘭與瑞典此前已承諾在巡邏、監視與空防領域加強合作，以應對俄羅斯在波海地區的挑釁與混合威脅。這場演習被視為兩國將軍事條約與技術合作真正轉化為可操作戰備的重要一步。