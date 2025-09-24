　
國際

聯合國大會見澤倫斯基　川普直言：烏克蘭有能力奪回失土

▲▼美國總統川普（Donald Trump）在聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行雙邊會。（圖／路透）

▲川普在聯合國大會場邊與澤倫斯基舉行雙邊會。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普在紐約聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤後，對俄烏戰爭態度出現新轉折。他23日透過自家平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，在歐盟支援下，烏克蘭有望奪回被俄羅斯佔領的領土，甚至「可能不只如此」。

川普強調，經過3年半的消耗戰，俄羅斯經濟陷入嚴峻困境，這正是烏克蘭反攻的關鍵時機。他直言：「只要有時間與耐心，再加上來自歐洲，尤其是北約的財政支持，恢復戰爭爆發前的邊界並非不可能。」

據NBC報導，川普過去多次主張以「交換領土」方式結束戰事，但這次與澤倫斯基會談近一小時後，他罕見放話認為烏克蘭能奪回原有國土。他還諷刺，俄羅斯這場戰爭打了3年半仍遲遲無法取勝，對一個真正的軍事強權來說，「應該一週內就能結束」，如今反倒像是「紙老虎」。

川普進一步指出，當俄羅斯民眾了解龐大的軍費都耗在戰場上，而烏克蘭人民則愈戰愈勇時，「局勢只會朝著有利烏克蘭的方向發展」。

至於北約的角色，川普明言，美國會持續提供武器，由北約決定如何運用。不過，當被問到若俄羅斯軍機闖入北約領空是否該擊落，他態度強硬表示「應該擊落」，但對於美國是否會全面支持北約盟國，則僅回應「視情況而定」。

雖然語氣強硬，但川普也承認，俄烏戰爭恐怕還會拖上很長一段時間。外界解讀，他此番言論顯示出在促成停火無果後，美方對烏克蘭反攻的態度已有所鬆動，甚至轉向支持。

09/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／仍有124人失聯！　水淹光復已14死34傷
快訊／工廠大火！「一家三口」遺體尋獲了
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

