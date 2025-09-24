聯合國大會見澤倫斯基　川普直言：烏克蘭有能力奪回失土

▲川普在聯合國大會場邊與澤倫斯基舉行雙邊會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普在紐約聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤後，對俄烏戰爭態度出現新轉折。他23日透過自家平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，在歐盟支援下，烏克蘭有望奪回被俄羅斯佔領的領土，甚至「可能不只如此」。

川普強調，經過3年半的消耗戰，俄羅斯經濟陷入嚴峻困境，這正是烏克蘭反攻的關鍵時機。他直言：「只要有時間與耐心，再加上來自歐洲，尤其是北約的財政支持，恢復戰爭爆發前的邊界並非不可能。」

據NBC報導，川普過去多次主張以「交換領土」方式結束戰事，但這次與澤倫斯基會談近一小時後，他罕見放話認為烏克蘭能奪回原有國土。他還諷刺，俄羅斯這場戰爭打了3年半仍遲遲無法取勝，對一個真正的軍事強權來說，「應該一週內就能結束」，如今反倒像是「紙老虎」。

川普進一步指出，當俄羅斯民眾了解龐大的軍費都耗在戰場上，而烏克蘭人民則愈戰愈勇時，「局勢只會朝著有利烏克蘭的方向發展」。

至於北約的角色，川普明言，美國會持續提供武器，由北約決定如何運用。不過，當被問到若俄羅斯軍機闖入北約領空是否該擊落，他態度強硬表示「應該擊落」，但對於美國是否會全面支持北約盟國，則僅回應「視情況而定」。

雖然語氣強硬，但川普也承認，俄烏戰爭恐怕還會拖上很長一段時間。外界解讀，他此番言論顯示出在促成停火無果後，美方對烏克蘭反攻的態度已有所鬆動，甚至轉向支持。