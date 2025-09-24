馬英九、呂秀蓮恩師！美重量級法學者孔傑榮辭世　享壽95歲

▲美國資深法律學者孔傑榮22日逝世。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國重量級法律學者孔傑榮（Jerome Cohen）於22日辭世，享壽95歲。《華爾街日報》指出，他的兒子伊森．柯恩（Ethan Cohen）證實了這項消息。孔傑榮長年研究中國法制，對台灣的民主化進程以及中國法律發展均留下深遠影響，更是前總統馬英九與前副總統呂秀蓮在哈佛法學院時期的恩師。

孔傑榮曾於1985年江南案後，義務為劉宜良（筆名江南）的遺孀崔蓉芝赴台出庭，並在此期間探望因美麗島事件遭關押的呂秀蓮。2012年中國維權律師陳光誠脫離美國駐北京大使館後，孔傑榮積極協助，聯繫紐約大學提供訪問學者身份與獎學金，讓陳光誠順利赴美。同年底，他也曾在台北榮總會晤因涉貪入獄的前總統陳水扁，並針對案件提出看法。

畢業於耶魯大學法學院的孔傑榮，年輕時曾擔任兩位美國最高法院大法官書記。他在美中尚未建交前便立志鑽研共產制度下的中國法律，並投入中文學習。隨著1979年美中建交，他憑藉流利的中文成為首位獲准在北京從事法律工作的美籍律師，並代表多所美國大學與律師事務所往返中美之間。

《華爾街日報》回顧，孔傑榮在冷戰年代無法入境中國，足跡卻遍及台灣、日本與香港，甚至曾在香港表示願出資2萬美元購買貓熊，並寫信給毛澤東與周恩來，卻未獲回應。直到1972年美中關係解凍，他才首次在北京與周恩來會面。

長期關注中國人權與法治發展的孔傑榮，不僅是台美中三方高層信任的人物，更以法律專業對習近平主政下的中國與香港局勢提出批評。他一生致力於推動法治精神，對台灣與亞太區域民主進程留下不可抹滅的印記。