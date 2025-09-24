　
川普想拿諾貝爾和平獎？　馬克宏：先結束加薩衝突

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在聯合國大會期間公開表示，美國總統川普若想摘下諾貝爾和平獎，唯一的途徑就是結束加薩走廊的流血衝突。

根據法新社報導，馬克宏23日於紐約出席聯合國大會（UN General Assembly），並在場邊接受BFM電視台（BFMTV）專訪。他直言，「在這個局勢下，唯一能真正發揮作用的人，就是美國總統。」

馬克宏指出，他看到川普在聯合國大會發表談話時明確表態「想要和平，並會解決這場衝突」，同時暗示川普的目標是獲得諾貝爾和平獎，但前提是必須先促成停火。他強調，「若不推動以色列停止在加薩的行動，這一切都不可能實現。唯有如此，我們才能爭取讓哈瑪斯（Hamas）手中的人質獲釋。」

雖然法國已宣布承認巴勒斯坦為國家，遭到華府與以色列強烈反對，但馬克宏坦言，真正握有關鍵影響力的仍是美國。他解釋，「我們並未提供武器給以色列，所以在這場衝突中能做的有限，但美國不同。」

馬克宏也提醒，巴勒斯坦建國的現實，最終仍取決於以色列的承認。他警告，以色列可能對法國的決定採取報復行動，包括關閉在耶路撒冷、長期服務巴勒斯坦人的法國領事館，甚至可能進一步吞併約旦河西岸的部分領土。

面對潛在風險，馬克宏強調法國已經「為所有可能情境做好準備」，雖未細述具體措施，但表明法國「絕不會坐視不管」，並會持續捍衛自身利益。

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊馬克宏川普諾貝爾獎諾貝爾和平獎

