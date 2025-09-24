川普想拿諾貝爾和平獎？　馬克宏：先結束加薩衝突

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在聯合國大會期間公開表示，美國總統川普若想摘下諾貝爾和平獎，唯一的途徑就是結束加薩走廊的流血衝突。

根據法新社報導，馬克宏23日於紐約出席聯合國大會（UN General Assembly），並在場邊接受BFM電視台（BFMTV）專訪。他直言，「在這個局勢下，唯一能真正發揮作用的人，就是美國總統。」

馬克宏指出，他看到川普在聯合國大會發表談話時明確表態「想要和平，並會解決這場衝突」，同時暗示川普的目標是獲得諾貝爾和平獎，但前提是必須先促成停火。他強調，「若不推動以色列停止在加薩的行動，這一切都不可能實現。唯有如此，我們才能爭取讓哈瑪斯（Hamas）手中的人質獲釋。」

雖然法國已宣布承認巴勒斯坦為國家，遭到華府與以色列強烈反對，但馬克宏坦言，真正握有關鍵影響力的仍是美國。他解釋，「我們並未提供武器給以色列，所以在這場衝突中能做的有限，但美國不同。」

馬克宏也提醒，巴勒斯坦建國的現實，最終仍取決於以色列的承認。他警告，以色列可能對法國的決定採取報復行動，包括關閉在耶路撒冷、長期服務巴勒斯坦人的法國領事館，甚至可能進一步吞併約旦河西岸的部分領土。

面對潛在風險，馬克宏強調法國已經「為所有可能情境做好準備」，雖未細述具體措施，但表明法國「絕不會坐視不管」，並會持續捍衛自身利益。