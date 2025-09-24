馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打電話給川普吐槽

???? LMAO! In NYC for the UN, police halted French President Macron’s motorcade for President Trump…



…Macron calls Trump and it appears he was just told to walk, because he just starts walking multiple blocks



47 is way more important, Macron ????????



pic.twitter.com/LiKxq1PM14 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 23, 2025

記者柯沛辰／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週一在紐約出席聯合國特別峰會後，晚間散步返回法國領事館，不料途中卻因美國總統川普的龐大車隊封路，當場被警察攔下，讓他不得不當場撥通川普的手機，請維安警力網開一面，引發現場民眾熱議。

綜合外媒報導，馬克宏原本搭乘座車返回領事館，卻在途中被警察攔下。當時負責維安的警員解釋，道路已經封閉，以便讓貴賓車隊通過。

馬克宏表示自己就是貴賓，應該可以通過馬路吧？但警員尷尬回應：「抱歉，總統先生，真的很抱歉，現在一切交通都封住了，因為有車隊即將抵達。」

為此，馬克宏拿起手機，當場打電話給川普，並笑著說：「你好啊？你猜猜怎麼了？我正因為你被困在街頭呢。」隨後也提到，希望能與川普以及卡達方面簡短討論加薩情勢。

最終，馬克宏及隨行人員被允許通過，並在紐約街頭步行約30分鐘，期間與購物遊客、行人擦身而過，還被路人要求合影。

根據接近馬克宏的消息人士透露，這通電話氣氛友好，兩人談及多項國際議題，顯示在外交場合之外，兩位領袖仍保持直接而輕鬆的互動。

馬克宏稍早於聯合國特別峰會演說中，宣布法國正式承認巴勒斯坦國，範圍涵蓋加薩、西岸及耶路撒冷。他提出，建立一支由聯合國主導的國際維和部隊進駐戰後加薩，協助重建並維持秩序。預料該提議將獲得部分國家認同，但可能遭以色列及美國反對。

▼馬克宏在聯合國特別峰會發表演說，呼籲結束加薩戰爭，終止屠殺與死亡。（圖／路透）