馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打電話給川普吐槽

???? LMAO! In NYC for the UN, police halted French President Macron’s motorcade for President Trump…— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 23, 2025
…Macron calls Trump and it appears he was just told to walk, because he just starts walking multiple blocks
47 is way more important, Macron ????????
pic.twitter.com/LiKxq1PM14
記者柯沛辰／綜合報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週一在紐約出席聯合國特別峰會後，晚間散步返回法國領事館，不料途中卻因美國總統川普的龐大車隊封路，當場被警察攔下，讓他不得不當場撥通川普的手機，請維安警力網開一面，引發現場民眾熱議。
綜合外媒報導，馬克宏原本搭乘座車返回領事館，卻在途中被警察攔下。當時負責維安的警員解釋，道路已經封閉，以便讓貴賓車隊通過。
馬克宏表示自己就是貴賓，應該可以通過馬路吧？但警員尷尬回應：「抱歉，總統先生，真的很抱歉，現在一切交通都封住了，因為有車隊即將抵達。」
為此，馬克宏拿起手機，當場打電話給川普，並笑著說：「你好啊？你猜猜怎麼了？我正因為你被困在街頭呢。」隨後也提到，希望能與川普以及卡達方面簡短討論加薩情勢。
最終，馬克宏及隨行人員被允許通過，並在紐約街頭步行約30分鐘，期間與購物遊客、行人擦身而過，還被路人要求合影。
根據接近馬克宏的消息人士透露，這通電話氣氛友好，兩人談及多項國際議題，顯示在外交場合之外，兩位領袖仍保持直接而輕鬆的互動。
馬克宏稍早於聯合國特別峰會演說中，宣布法國正式承認巴勒斯坦國，範圍涵蓋加薩、西岸及耶路撒冷。他提出，建立一支由聯合國主導的國際維和部隊進駐戰後加薩，協助重建並維持秩序。預料該提議將獲得部分國家認同，但可能遭以色列及美國反對。
▼馬克宏在聯合國特別峰會發表演說，呼籲結束加薩戰爭，終止屠殺與死亡。（圖／路透）
