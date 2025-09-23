　
國際

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

▲▼哈瑪斯武裝分子。（圖／路透）

▲哈瑪斯武裝分子。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加薩市（Gaza City）近日流出一段震撼畫面，顯示有3名男子因涉嫌與以色列（Israel）合作，在大庭廣眾下遭到處決。現場民眾圍觀並高喊支持，場面令人震驚。

英國BBC旗下驗證部門（BBC Verify）證實，處決地點位於加薩市中心的西法醫院（Shifa hospital）外，這裡正是以色列大規模地面攻勢的焦點。

影片顯示，至少5名全副武裝、蒙面的男子押著3名被蒙眼的巴勒斯坦男子下跪，隨後一名持槍者宣稱「所有合作者的死刑判決已經確定」，接著槍決3人，子彈直擊後腦，群眾則高呼讚揚哈瑪斯（Hamas）武裝部門「卡薩姆旅」（Qassam Brigades）。

哈瑪斯執政下的加薩政府一名安全官員向《路透社》表示，這起處決由「巴勒斯坦抵抗力量聯合行動室」（Joint Operations Room of the Palestinian resistance）執行。這是罕見的公開處決被完整拍攝下來，過去哈瑪斯曾被指控對異議人士施暴，今年5月更傳出有人因搶奪救援物資而遭處決。

影片中還有人特別點名阿布沙巴（Yasser Abu Shabab），指控他是「重要合作者」。阿布沙巴是當地一個宗族的重要領袖，外界指稱其勢力獲以色列提供武器，並在以軍控制的拉法（Rafah）地區活動，自詡是哈瑪斯的反對力量。不過，他本人曾在7月公開否認接受以色列軍援。

同月，哈瑪斯高層向BBC坦言，該組織已失去對加薩大部分地區的掌控，武裝宗族趁勢壯大。《路透社》也報導，阿布沙巴的組織甚至在社群媒體徵兵，而在加薩北部與南部汗尤尼斯（Khan Younis）一帶，也有其他反哈瑪斯勢力浮現。

另一方面，以軍持續推進加薩市，聲稱已摧毀哈瑪斯軍事設施，並擊斃一個曾襲擊以軍、造成軍官受傷的武裝小組。以色列強調，行動目標是解救人質與殲滅最多3000名仍在市內的哈瑪斯武裝分子。

不過，這場針對加薩最大城市、人口達百萬且已出現嚴重飢荒，引來國際社會強烈譴責。以色列這次軍事行動起因於2023年10月7日哈瑪斯突襲以南事件，造成約1200人死亡、251人遭挾持。根據哈瑪斯掌控的加薩衛生部統計，自那以來至少6萬5344人死於以軍攻擊。

09/22

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊

