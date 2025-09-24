川普聯大演說開砲！痛批盟邦承認巴勒斯坦「等於獎勵哈瑪斯」

▲美國總統川普出席在紐約舉行的第80屆聯合國大會。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普於23日在紐約聯合國大會發表長達近一小時的演說，內容廣泛涵蓋戰爭、能源、移民與氣候變遷等議題，對聯合國本身以及多國政策提出嚴厲批評。他自詡上任8個月以來已讓美國進入「黃金時代」，並聲稱在其任內協助結束全球七場衝突，但聯合國卻「甚至未嘗試提供協助」，只會發表空洞的聲明。

綜合外媒報導，在中東議題上，川普將矛頭指向承認巴勒斯坦國的盟邦，強調這無異於獎勵哈瑪斯的「可怕暴行」，並呼籲必須立即釋放以色列人質、結束加薩戰爭，「渴望和平的人們不該屈服於勒贖要求，而是應該團結一致，要求哈瑪斯立刻釋放人質。」這番話獲得現場掌聲，但川普並未提及加薩當地的人道危機。

對於俄烏戰爭，川普指控中國與印度持續購買俄羅斯能源，形同資助俄國戰爭機器，並要求歐洲盟邦「立刻停止」購買俄油與天然氣。他警告，若莫斯科拒絕和平協議，美國已準備好祭出新一輪強硬關稅，但強調此舉必須有歐洲配合，否則「大家都在浪費時間」。

川普演說同時涉及伊朗核計畫，稱德黑蘭是全球「頭號恐怖主義支持者」，絕不可被允許發展最危險的武器。他透露已下令美軍轟炸伊朗關鍵核設施，聲稱「做到了22年來大家一直想做的事」。此外，他宣布美國將推動人工智慧系統，協助國際社會執行《生物武器公約》，以終止相關武器研發。

移民與毒品問題也是川普的主打議題。他批評聯合國對移民提供資金援助，等同「資助針對西方的攻擊」，並抨擊歐洲因移民政策陷入「地獄」。他再次誇耀美國邊境打擊非法入境的作為，並警告中南美洲毒梟，「每一個將毒品走私進美國的暴徒，都將被徹底消滅」。

在氣候與能源政策上，川普火力全開，稱再生能源「比化石燃料昂貴」，嘲諷風能與太陽能是「笑話」，更直斥氣候變遷是「史上最大騙局」，批評聯合國與各國政策正在「摧毀自由世界」。然而，儘管發言處處批判，他最後仍以和解語氣收尾，呼籲各國共同打造「一個比以往更富饒、更和平的星球」。