世界領袖齊聚聯合國！法國首承認巴勒斯坦國地位　美國以色列反對

▲以色列加大進攻加薩市，巴勒斯坦人紛紛逃往南部。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

數十位世界領袖週一齊聚聯合國支持巴勒斯坦建國，法國總統馬克宏宣布承認巴勒斯坦國地位，象徵國際社會對兩國方案的支持與外交突破，此舉雖遭以色列及美國反對，但對提升巴勒斯坦士氣具有象徵意義，也引發國際關注，凸顯全球對和平進程的焦慮與分歧。

根據《路透社》，馬克宏在聯合國大會開幕時表示，「我們必須為和平鋪路」，強調保護兩國方案的可能性，即以色列與巴勒斯坦和平共處。他宣布外交舉措後，現場觀眾長時間鼓掌。馬克宏提出巴勒斯坦權力機構改革框架，法國將在停火、改革及釋放所有被哈馬斯扣押的人質後設立大使館。

此次活動亦有土耳其總統艾爾段、加拿大總理卡尼及聯合國秘書長古特瑞斯發表談話。西班牙總理桑切斯指出，英國與法國承認巴勒斯坦國，顯示西方社會多數國家已逐步支持巴勒斯坦建國，具有重要外交意義。

22日，盧森堡、馬爾他、比利時及摩納哥也加入承認巴勒斯坦國的行列，目前已有超過4分之3聯合國會員國承認巴勒斯坦。

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）透過視訊表示，由於美國拒發簽證，他無法出席活動，呼籲其他國家跟進支持巴勒斯坦加入聯合國，並承諾在停火一年內推動改革與選舉。巴勒斯坦在聯合國擁有觀察員身份，但無投票權，正式成員資格需安全理事會批准，而美國持否決權。

報導指出，堪稱以色列歷史上最右翼的納坦雅胡政府明言不承認巴勒斯坦國，並持續針對加薩地區進行掃蕩哈馬斯武裝恐怖組織的作戰。加薩戰爭自2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列以來，已造成約6萬5000名巴勒斯坦人死亡。以色列總理納坦雅胡拒絕承認巴勒斯坦國。美國警告其他國家，承認巴勒斯坦可能帶來更多問題。

至於歐洲內部則出現分歧，德國與義大利短期內不太可能跟進承認。德國政府表示，巴勒斯坦國承認應在政治談判結束後進行，並禁止以色列再吞併佔領區。義大利則認為承認巴勒斯坦可能「適得其反」。以色列官員表示，政府正考慮吞併部分西岸領土，或採取針對法國的雙邊措施，但此舉可能破壞與阿拉伯聯合大公國等阿拉伯國家關係。