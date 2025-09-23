　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界領袖齊聚聯合國！法國首承認巴勒斯坦國地位　美國以色列反對

▲▼以色列加大進攻加薩市，巴勒斯坦人紛紛逃往南部。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列加大進攻加薩市，巴勒斯坦人紛紛逃往南部。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

數十位世界領袖週一齊聚聯合國支持巴勒斯坦建國，法國總統馬克宏宣布承認巴勒斯坦國地位，象徵國際社會對兩國方案的支持與外交突破，此舉雖遭以色列及美國反對，但對提升巴勒斯坦士氣具有象徵意義，也引發國際關注，凸顯全球對和平進程的焦慮與分歧。

根據《路透社》，馬克宏在聯合國大會開幕時表示，「我們必須為和平鋪路」，強調保護兩國方案的可能性，即以色列與巴勒斯坦和平共處。他宣布外交舉措後，現場觀眾長時間鼓掌。馬克宏提出巴勒斯坦權力機構改革框架，法國將在停火、改革及釋放所有被哈馬斯扣押的人質後設立大使館。

此次活動亦有土耳其總統艾爾段、加拿大總理卡尼及聯合國秘書長古特瑞斯發表談話。西班牙總理桑切斯指出，英國與法國承認巴勒斯坦國，顯示西方社會多數國家已逐步支持巴勒斯坦建國，具有重要外交意義。

22日，盧森堡、馬爾他、比利時及摩納哥也加入承認巴勒斯坦國的行列，目前已有超過4分之3聯合國會員國承認巴勒斯坦。

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）透過視訊表示，由於美國拒發簽證，他無法出席活動，呼籲其他國家跟進支持巴勒斯坦加入聯合國，並承諾在停火一年內推動改革與選舉。巴勒斯坦在聯合國擁有觀察員身份，但無投票權，正式成員資格需安全理事會批准，而美國持否決權。

報導指出，堪稱以色列歷史上最右翼的納坦雅胡政府明言不承認巴勒斯坦國，並持續針對加薩地區進行掃蕩哈馬斯武裝恐怖組織的作戰。加薩戰爭自2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列以來，已造成約6萬5000名巴勒斯坦人死亡。以色列總理納坦雅胡拒絕承認巴勒斯坦國。美國警告其他國家，承認巴勒斯坦可能帶來更多問題。

至於歐洲內部則出現分歧，德國與義大利短期內不太可能跟進承認。德國政府表示，巴勒斯坦國承認應在政治談判結束後進行，並禁止以色列再吞併佔領區。義大利則認為承認巴勒斯坦可能「適得其反」。以色列官員表示，政府正考慮吞併部分西岸領土，或採取針對法國的雙邊措施，但此舉可能破壞與阿拉伯聯合大公國等阿拉伯國家關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／古林睿煬也登板！7局上場中繼　飆出153公里
高壓氧艙爆炸！美5歲弟治療一半「活活燒死」　現場慘況曝
直擊／高鐵新車內裝大改版！　首度曝光
快訊／警車撞爛瞬間曝！警員當場飛出　詐欺犯慘死
距離2026年「剩不到100天」！殘酷對照表曝：不想面對
2地豪雨下到明天　熱帶低壓最新路徑曝
快訊／被罰72萬！鍾東錦：感謝給我一次學習機會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」　現場慘況曝

李在明訪美接見美參眾議員　強調「韓籍勞工拘禁事件」不應再發生

飯店馬桶驚見1.5公尺毒蛇！牠挺立不停「嘶吼」　驚恐畫面曝

世界領袖齊聚聯合國！法國首承認巴勒斯坦國地位　美國以色列反對

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

嚇阻俄軍！　波蘭總理：將「毫不猶豫」擊落侵犯領空飛行物

用ChatGPT幫忙選號　女幸運中「400多萬大獎」1原因決定全捐出

起床打哈欠太用力　36歲女爆痛「像被雷打到」頸骨骨折差點癱瘓

全球150國承認巴勒斯坦國！　川普將發表聯合國大會演說

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」　現場慘況曝

李在明訪美接見美參眾議員　強調「韓籍勞工拘禁事件」不應再發生

飯店馬桶驚見1.5公尺毒蛇！牠挺立不停「嘶吼」　驚恐畫面曝

世界領袖齊聚聯合國！法國首承認巴勒斯坦國地位　美國以色列反對

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

嚇阻俄軍！　波蘭總理：將「毫不猶豫」擊落侵犯領空飛行物

用ChatGPT幫忙選號　女幸運中「400多萬大獎」1原因決定全捐出

起床打哈欠太用力　36歲女爆痛「像被雷打到」頸骨骨折差點癱瘓

全球150國承認巴勒斯坦國！　川普將發表聯合國大會演說

手搖飲「無糖日」周三限定　全門市純茶買1送1

114年度廉政會報登場　台西公所喊「零弊端」

「LEXUS新RX休旅」大陸很有料！全新黑化特仕車亮相　折合新台幣170萬

台南火燒車！行駛中突冒煙起火　女駕駛急停路邊逃生

茂盛醫院啟動亞洲首座「生殖醫學國際村」　預估帶動600職缺

看不懂文物？　西安碑林博物館用新科技促進互動

周杰倫、昆凌遭爆有了第四胎　她鬆口「想封肚」：該對身體好一點

古林睿煬也登板！7局上場中繼守住危機　火腿0比5仍落後

豪大雨炸高雄山區釀災情　陳其邁指示林災損害從優補助

到首爾玩「地陪是舒華」　方志友揭私下關係…小二兒被她電到嬌羞

【還敢皮R！】騎士無視颱風大浪！硬闖下秒路被海水淹沒...

國際熱門新聞

太空俯瞰照曝　「全球最強颱風」樺加沙重創菲

iPhone 17標準版逆襲！　蘋果緊急增產

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

男投6000份履歷找不到工作　麥當勞也不收

日本這地立法限滑手機　每天僅能用2小時

消失139年「幽靈船」船骸找到了！

即／日航客機起飛前異常　229人緊急疏散

科技巨擘領漲美股再創新高！　台積電ADR收272.62美元

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

福斯：哈瑪斯寫信給川普「願釋放一半人質」　條件是停火60天

日研發空中電纜　雷射1km無線供電創紀錄

《吉米夜現場》重磅回歸！　評保守派網紅槍殺案停播6天

10年飆漲80倍　寶可夢卡牌拍出1.2億

飯店馬桶驚見「1.5公尺毒蛇」　驚人畫面曝

更多熱門

相關新聞

3男被控「以色列線人」　加薩街頭處決

3男被控「以色列線人」　加薩街頭處決

加薩市（Gaza City）近日流出一段震撼畫面，顯示有3名男子因涉嫌與以色列（Israel）合作，在大庭廣眾下遭到處決。現場民眾圍觀並高喊支持，場面令人震驚。

波蘭：將「毫不猶豫」擊落侵犯領空飛行物

波蘭：將「毫不猶豫」擊落侵犯領空飛行物

承認巴勒斯坦卻對台灣噤聲　加拿大外交雙標

承認巴勒斯坦卻對台灣噤聲　加拿大外交雙標

歐盟將撥款援助巴勒斯坦重建　以色列：剿滅哈瑪斯才結束戰爭

歐盟將撥款援助巴勒斯坦重建　以色列：剿滅哈瑪斯才結束戰爭

法國正式承認巴勒斯坦國！　馬克宏：是時候釋放人質、停止戰爭

法國正式承認巴勒斯坦國！　馬克宏：是時候釋放人質、停止戰爭

關鍵字：

國際焦點巴勒斯坦加薩以色列法國馬克宏

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失　輸血2萬c.c.搶命

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

台東明停班課！全台明日停班課一覽

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

釋昭慧月薪14萬全捐出！運彩公會理事長回應了

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面