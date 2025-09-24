川普再出手！推H-1B簽證新制「高薪人才優先中籤」　擬2026上路

▲H-1B簽證新制曝光。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國川普政府23日公布H-1B簽證改革草案，計畫取消現行的隨機抽籤制度，改以「薪資與技能高低」作為主要分配依據，讓高薪、專業性強的職缺優先獲得名額。根據《聯邦公報》公告，若年度申請量超過8.5萬份上限，支付更高薪資的雇主將有較高機率取得簽證，政策目的是保護美國勞工免受低薪外籍勞工的衝擊。

路透報導，這項提案緊接著白宮19日宣布的新措施──企業須為每份H-1B簽證支付10萬美元申請費，引發矽谷等科技業界不安。一度有公司提醒外籍員工盡快返回美國，以免受新政影響。事後白宮澄清，10萬美元規費僅適用於新申請，不涵蓋現有簽證持有人。

▲美國總統川普。（圖／路透）

事實上，川普自2017年上任以來，持續推動嚴格的移民政策，包括大規模驅逐非法移民、限制部分移民子女取得公民身分等。近期則將焦點集中在深受科技與外包企業依賴的H-1B簽證計畫。

依美國國土安全部推估，若新制於2026財年上路，H-1B勞工薪酬總額將增加5.02億美元，並於2029年至2035年間再增20億美元，但同時約5,200家依賴外籍人力的中小企業將面臨沉重壓力。

H-1B簽證是美國自1990年立法設立，用於允許企業聘僱具專業技能的外籍人才，每年提供6.5萬份名額，另有2萬份保留給高學位申請人。官方公告指出，新制最快可能於2026年3月的抽籤登記期實施，公眾可在公告發布後30天內提交意見。