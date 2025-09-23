　
國際

用ChatGPT幫忙選號　女幸運中「400多萬大獎」1原因決定全捐出

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲AI選號幫助女子中獎。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子用ChatGPT幫忙選號，幸運贏得150,000美元（約台幣453萬元）大獎，然而善良的她卻不打算獨享這筆錢，選擇把所有獎金捐給慈善機構。

居住在維吉尼亞州Midlothian的女子凱莉(Carrie Edwards)，9月8日購買的彩券5個號碼中了4個，再加上威力球號碼，讓她贏得50,000美元（約台幣151萬元），由於她當初還花了1美元添購Power Play選項，成功讓獎金翻倍，總共贏得150,000美元。

凱莉領獎時表示，其實她平時沒有在買樂透，當初是好玩請ChatGPT幫忙選號，沒想到2天後被通知中獎，「我當時正在開會，看到手機訊息顯示中獎時，還以為是詐騙」。

幸運贏得大獎，凱莉卻決定要把獎金分給更有需要的人，「當我發現自己中獎時，我立刻知道自己該怎麼做，我要把這筆錢捐出去，因為我已經獲得太多祝福，我希望能成為一個榜樣，讓其他人明白，當你獲得恩典時，我們也能分享給別人」。

凱莉計畫把獎金捐給3個慈善機構，分別是針對額顳葉失智症進行研究的AFTD協會，確保食品公平消費的農場Shalom Farms，與海軍陸戰隊救濟協會Navy-Marine Corps Relief Society，以紀念曾是飛行軍官的父親。

09/22 全台詐欺最新數據

ChatGPT中獎維吉尼亞州彩券Carrie Edwards北美要聞

