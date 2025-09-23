馴獸師慘死！老虎表演發狂「咬住頸肩」瞬間斷氣　妻小目睹全程

記者張方瑀／綜合報導

美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）發生一起駭人意外，一名動物馴養員在老虎表演中遭猛獸攻擊，當場喪命。警方表示，死者是當地「咆哮松虎類保護區」（Growler Pines Tiger Preserve）的園主伊斯利（Ryan Easley），年僅37歲。

▲伊斯利被飼養的老虎咬死。（圖／翻攝自Facebook）



根據ABC報導，這起意外發生在奧克拉荷馬州東南部、鄰近德州邊界的小鎮雨果（Hugo）。喬克托郡（Choctaw County）警長帕克（Terry Park）指出，伊斯利當時與一隻自幼飼養的老虎在觀眾面前表演，卻突然遭猛獸撲倒，頸部和肩膀被咬，幾乎瞬間死亡。

警方透露，伊斯利的妻子與年幼女兒就在現場目睹驚悚過程，當老虎鬆開伊斯利後，妻子立刻衝進籠內，將老虎趕進另一個籠子。事件發生於當地時間20日下午2時，雖然急救人員趕抵現場，但伊斯利已經身亡。遺體隨後送往塔爾薩（Tulsa）的法醫辦公室進行驗屍。

▲▼伊斯利名下共有10隻老虎。（圖／翻攝自Facebook）



「除了上帝，沒有人知道老虎為什麼會突然攻擊牠的訓練員。」帕克接受ABC新聞電話訪問時表示，社區一直以來對這座保護區評價不錯，「他們在這裡經營多年，深受居民喜愛，許多人會特地前來觀看表演。」

保護區事後透過臉書發表聲明，證實伊斯利罹難，並形容他是一名熱愛野生動物保育的倡議者，「他將一生奉獻給這些大型貓科動物，咆哮松對他來說不僅僅是工作場所，而是使命與人生意義。」

根據保護區資料，伊斯利過去曾經營ShowMe Tigers巡迴表演團隊，並聲稱連續32次通過美國農業部（USDA）的突擊檢查，從未出現違規。

動物保護組織Humane World for Animals則透露，伊斯利名下共有10隻老虎，他曾向知名的「虎王」喬．艾克索提克（Joe Exotic）購買幼虎；該組織直言，伊斯利之死是一場「悲傷且可以避免的悲劇」，並警告娛樂表演使用野生動物的風險與殘酷。