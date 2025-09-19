峇里島頑猴跳身上掀衣偷看　媽阻止目睹12歲女兒被「咬頸冒血」

▲女童度假時被猴子咬頸攻擊。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨一名12歲女童與家人到峇里島遊玩，在知名保護區中與一隻猴子近距離接觸，沒想到美好的體驗卻變成恐怖攻擊，不但衣服被扯，脖子慘遭咬傷流血，最後緊急注射狂犬病疫苗，醫療費超過6000澳幣（約台幣11萬元）。

女子弗拉維亞(Flavia McDonald)為了慶祝父親節，近來和丈夫帶著12歲女兒到峇里島旅遊，抵達後3人前往烏布(Ubud)著名的聖猴森林保護區參觀，計畫度過美好的一天，沒想到卻發生意外。

弗拉維亞表示，他們在保護區時都有遵守安全守則，包含記得把包包關起來，收好太陽眼鏡與帽子，以免被猴子搶走，然而當他們坐著休息時，一隻猴子突然跳到丈夫和女兒的肩膀上。

Sydney mother warns of danger of monkeys in Bali after daughter needs rabies shots after neck bite https://t.co/nEWlctYKUK pic.twitter.com/8YjJx6z2zu — New York Post (@nypost) September 18, 2025

弗拉維亞表示，女兒當下嚇得完全不敢動，他們也知道這個時候要保持冷靜，以免刺激猴子，然而猴子卻拉開女兒的襯衫、想要偷看，「我走近試著把猴子趕走時，牠突然就咬了女兒脖子，我看到後也不禁叫了出來，因為出現了帶血咬痕」。

驚恐的一家人立即通知保護區工作人員想要治療，然而工作人員卻告訴他們，這裡的猴子都「很乾淨」，不需要擔心狂犬病，他們不放心，仍把女兒帶去醫院施打狂犬病疫苗，後來被醫療費金額嚇了一大跳。

弗拉維亞表示，女兒一共接受了2種疫苗，現在每天仍在服用治療藥物，她如果早知道感染狂犬病的危險，去旅遊時會再更加小心，希望女兒的故事能幫助提醒大眾。