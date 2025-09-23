美韓核燃料合作意義重大！韓外長揭談判內幕　承諾不會捲入台海衝突

▲南韓外交部長趙顯。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部長趙顯接受韓媒專訪透露，南韓與美國川普政府在核燃料處理、國防預算及駐韓美軍等多項議題已達初步共識，並在濃縮鈾與使用後核燃料再處理方向上與美方維持一致。趙顯強調，駐韓美軍任務雖具戰略靈活性，但不會使南韓捲入台海衝突，美韓間的相關協議預計在APEC峰會前逐步落實。

趙顯於19日接受韓媒《韓民族新聞》專訪時指出，韓美兩國在8月為準備李在明與川普的會談之前，曾就南韓核能利用限制的放寬達成初步共識，並撰寫了協議文本。依據2015年修訂的美韓原子能協定，南韓若進行20％以下濃縮鈾，需取得美方同意；使用後核燃料再處理則以乾式重處理技術（Pyro Processing）進行共同研究，但過去高層協商與共同研究多已中斷。

趙顯指出，這次協議代表南韓可在核燃料濃縮及再處理方面取得實質進展，而該內容也將納入後續兩國領導人簽署的最終協議中。

在國防與駐韓美軍議題方面，趙顯透露，目前美國與南韓對國防預算增幅已有初步共識，預計於APEC會議前達成明確方向。他表示，北韓（朝鮮）核武與導彈能力的提升，加上與俄羅斯的軍事聯盟，讓南韓必須提升國防力量與預算，但同時需避免軍事緊張升高。

對於駐韓美軍的戰略靈活性，有外界擔憂可能因台海緊張而捲入衝突，趙顯強調，「這類顧慮不存在，駐韓美軍的任務仍有明確限制。」他也指出，目前並未討論是否裁減駐韓美軍，駐韓美軍是否執行其他任務由美方自主決定，南韓則堅守其戰略底線。

談及美韓貿易與觀光協議，趙顯表示，觀察日本與美國之間的協議後，南韓將以國家利益為優先，不會輕易接受可能帶來長期問題的條款。對於美方提出的貨幣互換機制（Currency Swap）需求，趙顯說明，此舉可穩定韓元匯率，並確保外資投資安全，目前美方正審慎評估中，但尚未有最終答覆。

此外，趙顯談到中國與北韓問題。他表示，王毅中國外交部長近日訪韓時確認，中國對北韓非核化原則未改變。趙顯也預測，APEC會議期間，南韓總統李在明與中國國家主席習近平有望進行11年來首次雙邊會晤，而王毅則將在習近平訪韓前來訪南韓。

對於北韓與美國在檯面下的會談，趙顯認為，若北韓與美國雙方正式坐上談判桌，南韓將會密切協商，不會被排除在外。