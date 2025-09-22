廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

▲「樺加沙」颱風朝大陸廣東直撲前進。（圖／翻攝廣東天氣，下同）

記者魏有德／綜合報導

被視為2025年西北太平洋「風王」的超強颱風「樺加沙」正逼近南海，受其影響，廣東已急發防災警戒。大陸中央氣象台昨（21）日通報，「樺加沙」中心最大風力達16級、風速每秒55公尺，中心最低氣壓930百帕，體型面積一度超過整個廣東省。

《紅星新聞》報導，「樺加沙」預計22日晚穿過巴士海峽、23日清晨進入南海，並可能於24日前後以強颱或超強颱等級登陸廣東中西部沿海。廣東氣象部門警告，23日至25日當地將迎來一次嚴重風雨過程，各地須提前做好防颱準備。

根據大陸中央氣象台研判，「樺加沙」颱風發展潛力旺盛，與2018年「山竹」、2023年「蘇拉」相似，雖然進入南海後體型將有所收縮，但能量將高度集中在颱風眼區，風雨威力仍不可小覷。

直接受到「樺加沙」威脅的廣東多地已陸續發出防災提醒，其中，珠海市三防指揮部稱，24日可能採取「五停」措施（停課、停工、停產、停運、停業），並提醒市民提前準備應急物資，加固門窗及懸掛物；江門、潮州亦發布類似預警，表示屆時或將停課停工；湛江官方則警告，瓊州海峽客滾運輸23至24日可能停運，具體時間視颱風動態決定。

氣象預測顯示，23日粵東及珠三角中南部將有暴雨到大暴雨，局部或現特大暴雨，並伴隨8至10級短時大風；24日全省大部分地區將出現暴雨或大暴雨。專家提醒，颱風正逢冷空氣南下，疊加效應可能加劇災害風險。