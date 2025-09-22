　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「怪物等級」樺加沙！　降雨更兇猛時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳聖宇表示，所幸這種「怪物等級」的樺加沙颱風並不會直撲台灣，今天晚間到周二白天當颱風經過恆春以南，逐漸往南海東北部移動的時候，可能會比颱風前半段過程的降雨更為兇猛，持續時間也更長。

▼樺加沙又大又強。（圖／RAMMB）

（圖／RAMMB）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇在臉書說，今年第18號颱風樺加沙在周日上午增強為強烈颱風，深夜時其中心附近最大風速已經來到每秒58公尺，追平去年重創海南島的摩羯颱風，暴風半徑更是來到320公里，可以說是一個又大又強的颱風。

吳聖宇指出，而且在今天樺加沙經過巴士海峽、恆春以南海域的時候，不排除強度還有可能再稍微增強，半徑也可能會有再稍微擴大的機會。

吳聖宇提到，所幸這種怪物等級的颱風並不會直撲台灣，今天太平洋高壓的勢力較強，颱風也正好要通過巴士海峽，路徑上會比較偏西，颱風中心可望壓在北緯20度以南的區域經過恆春以南，颱風中心距離台灣陸地仍然較遠，中心附近最強的風雨都在海面上經過，不過暴風圈外圍仍然會掠過南台灣上空。

吳聖宇分析，預估今天中午前，暴風圈邊緣就會接觸到恆春半島陸地，後續逐漸會涵蓋到台東、屏東、高雄等地，今晚將是颱風中心最接近台灣陸地的時候；到了周二清晨過後，颱風中心將逐漸進入南海東北部，此時高壓勢力開始會較為東退，颱風移動方向也會從偏西轉回到西北西，繼續往廣東海面接近，預估暴風圈外圍將在周二上午脫離南台灣陸地，周二傍晚過後離開台灣附近海域，颱風警報也可望解除。

（圖／氣象署）

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

吳聖宇表示，未來這個颱風會往港澳以南近海移動，並且有機會在廣東西部沿岸登陸，對於港澳、廣東將造成嚴重威脅，因此周三到周五這段期間要前往這些地方的朋友，都要特別注意。

吳聖宇說，雖然台灣只會受到樺加沙颱風比較外圍區域的影響，但是今天、周二風雨的狀況仍然會很明顯，受到中央山脈地形作用的影響，降雨部分要提醒東半部、恆春半島、南投高雄屏東山區的朋友嚴加防範，特別是花東山區、恆春半島地區，將有單日豪雨或大豪雨等級的降雨出現機會。

吳聖宇提醒，尤其是今晚到周二白天期間，當颱風經過恆春以南，逐漸往南海東北部移動的時候，颱風後側寬廣的東南風環流，可能帶來的回南風持續性降雨現象，風向跟地形的交角很大，可能會比颱風前半段過程的降雨更為兇猛，持續時間也更長。

吳聖宇提到，甚至到周三這種東南風水氣的顯著降雨，在花東、恆春半島都還會持續存在，仍有大雨或豪雨發生的機會，可能要等到周四降雨才會明顯緩和下來。

吳聖宇分析，至於西半部地區這次颱風過程整體的雨量較少，從山區往平地呈現明顯的遞減，不過因為台灣南北兩端地勢比較低的地方，颱風外圍水氣仍有機會過山，因此在包括大台北地區、嘉義以南還是可能會有局部大雨；西半部靠近中央山脈陵線附近的深山區域，也還是會有局部豪雨，雖然中央山脈的阻擋作用應該會非常明顯，但是西半部的朋友還是不能太掉以輕心。

吳聖宇表示，風力的部分首當其衝的仍是在花蓮以南、台東、恆春半島以及綠島蘭嶼等地，預估今天到周二將有10-12級陣風出現的機會，要等到周三颱風遠離之後風力才會較為減小。

吳聖宇說，台灣海峽這一側的風力也不小，今天嘉義以北沿海到北海岸、大台北地區、東北角沿岸等地有8級或以上陣風發生機會，部分地區受地形影響陣風甚至可能來到9-10級。

吳聖宇指出，周二轉為東南風之後，苗栗以北沿海到北海岸、大台北地區、東北角、宜蘭等地要留意角隅流帶來的強陣風；另外，就是台南高雄到屏東一帶受東南風影響，沿岸地區也將有強陣風出現機會，同樣有可能會達到8-10級的陣風。

吳聖宇提到，因此這次颱風大部分地方的風力仍然是會滿有感覺的，真正比較無感的地方可能是在苗栗到台南之間的內陸區域，地形屏障作用下，風力才會比較小。

吳聖宇表示，整體來看，這次樺加沙颱風強度很強、環流很大，雖然並沒有直撲台灣而來，不過影響仍不容小覷，今天、周二需要特別注意，花東、恆春半島的較大雨勢甚至會延續到周三，還是要提醒大家做好防颱的準備，並且遠離危險區域，以避免可能的意外災害發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

2025秋冬流行4趨勢！新老錢風、雕塑感輪廓強勢回歸

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

20米長LABUBU、哆啦A夢4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

相關新聞

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

氣象專家吳德榮提醒，樺加沙為大型強颱，已穩居今年的「風王」，颱風中心即使不登陸，颱風及外圍環流與地形的交互作用，仍將帶來強風及致災豪雨的威脅，絕不可小覷。而最新各國官方預報路徑也幾乎一致了，都是經過巴士海峽進入南海。

樺加沙「風雨搖滾時段」要來了　影響最劇地區曝

樺加沙「風雨搖滾時段」要來了　影響最劇地區曝

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

樺加沙恐再增強達顛峰　暴風圈估中午觸陸今晚起最劇

樺加沙恐再增強達顛峰　暴風圈估中午觸陸今晚起最劇

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

關鍵字：

氣象氣象雲颱風樺加沙吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面