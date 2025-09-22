「怪物等級」樺加沙！　降雨更兇猛時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳聖宇表示，所幸這種「怪物等級」的樺加沙颱風並不會直撲台灣，今天晚間到周二白天當颱風經過恆春以南，逐漸往南海東北部移動的時候，可能會比颱風前半段過程的降雨更為兇猛，持續時間也更長。

▼樺加沙又大又強。（圖／RAMMB）



吳聖宇在臉書說，今年第18號颱風樺加沙在周日上午增強為強烈颱風，深夜時其中心附近最大風速已經來到每秒58公尺，追平去年重創海南島的摩羯颱風，暴風半徑更是來到320公里，可以說是一個又大又強的颱風。

吳聖宇指出，而且在今天樺加沙經過巴士海峽、恆春以南海域的時候，不排除強度還有可能再稍微增強，半徑也可能會有再稍微擴大的機會。

吳聖宇提到，所幸這種怪物等級的颱風並不會直撲台灣，今天太平洋高壓的勢力較強，颱風也正好要通過巴士海峽，路徑上會比較偏西，颱風中心可望壓在北緯20度以南的區域經過恆春以南，颱風中心距離台灣陸地仍然較遠，中心附近最強的風雨都在海面上經過，不過暴風圈外圍仍然會掠過南台灣上空。

吳聖宇分析，預估今天中午前，暴風圈邊緣就會接觸到恆春半島陸地，後續逐漸會涵蓋到台東、屏東、高雄等地，今晚將是颱風中心最接近台灣陸地的時候；到了周二清晨過後，颱風中心將逐漸進入南海東北部，此時高壓勢力開始會較為東退，颱風移動方向也會從偏西轉回到西北西，繼續往廣東海面接近，預估暴風圈外圍將在周二上午脫離南台灣陸地，周二傍晚過後離開台灣附近海域，颱風警報也可望解除。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇表示，未來這個颱風會往港澳以南近海移動，並且有機會在廣東西部沿岸登陸，對於港澳、廣東將造成嚴重威脅，因此周三到周五這段期間要前往這些地方的朋友，都要特別注意。

吳聖宇說，雖然台灣只會受到樺加沙颱風比較外圍區域的影響，但是今天、周二風雨的狀況仍然會很明顯，受到中央山脈地形作用的影響，降雨部分要提醒東半部、恆春半島、南投高雄屏東山區的朋友嚴加防範，特別是花東山區、恆春半島地區，將有單日豪雨或大豪雨等級的降雨出現機會。

吳聖宇提醒，尤其是今晚到周二白天期間，當颱風經過恆春以南，逐漸往南海東北部移動的時候，颱風後側寬廣的東南風環流，可能帶來的回南風持續性降雨現象，風向跟地形的交角很大，可能會比颱風前半段過程的降雨更為兇猛，持續時間也更長。

吳聖宇提到，甚至到周三這種東南風水氣的顯著降雨，在花東、恆春半島都還會持續存在，仍有大雨或豪雨發生的機會，可能要等到周四降雨才會明顯緩和下來。

吳聖宇分析，至於西半部地區這次颱風過程整體的雨量較少，從山區往平地呈現明顯的遞減，不過因為台灣南北兩端地勢比較低的地方，颱風外圍水氣仍有機會過山，因此在包括大台北地區、嘉義以南還是可能會有局部大雨；西半部靠近中央山脈陵線附近的深山區域，也還是會有局部豪雨，雖然中央山脈的阻擋作用應該會非常明顯，但是西半部的朋友還是不能太掉以輕心。

吳聖宇表示，風力的部分首當其衝的仍是在花蓮以南、台東、恆春半島以及綠島蘭嶼等地，預估今天到周二將有10-12級陣風出現的機會，要等到周三颱風遠離之後風力才會較為減小。

吳聖宇說，台灣海峽這一側的風力也不小，今天嘉義以北沿海到北海岸、大台北地區、東北角沿岸等地有8級或以上陣風發生機會，部分地區受地形影響陣風甚至可能來到9-10級。

吳聖宇指出，周二轉為東南風之後，苗栗以北沿海到北海岸、大台北地區、東北角、宜蘭等地要留意角隅流帶來的強陣風；另外，就是台南高雄到屏東一帶受東南風影響，沿岸地區也將有強陣風出現機會，同樣有可能會達到8-10級的陣風。

吳聖宇提到，因此這次颱風大部分地方的風力仍然是會滿有感覺的，真正比較無感的地方可能是在苗栗到台南之間的內陸區域，地形屏障作用下，風力才會比較小。

吳聖宇表示，整體來看，這次樺加沙颱風強度很強、環流很大，雖然並沒有直撲台灣而來，不過影響仍不容小覷，今天、周二需要特別注意，花東、恆春半島的較大雨勢甚至會延續到周三，還是要提醒大家做好防颱的準備，並且遠離危險區域，以避免可能的意外災害發生。