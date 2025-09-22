樺加沙颱風今明天影響最劇　台鐵南迴線午後全面停駛

▲台鐵南迴線今午後停駛。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風今、明天影響最劇烈，台鐵宣布今天中午12時後南迴線停駛，其中，觀光列車1次及2次枋寮=台東間、藍皮列車台東=枋寮5898次也停駛，其餘路線正常行駛，晚間6時後的列車行駛資訊，將視颱風最新動態於下午2時公布。



台鐵表示，因應樺加沙颱風陸上警報發布，今天中午12時後南迴線各級列車停駛，其餘路線各級列車正常行駛。新左營往台東自431次停駛（台東=樹林正常行駛）、313次停駛、3021次停駛、317次停駛（台東=花蓮正常行駛）、165次截短行駛至潮州、323次停駛（台東=花蓮正常行駛）、385次截短行駛至潮州、327次停駛。

台東往新左營方向，308次截短行駛至台東、314次停駛、3028次停駛（潮州=彰化正常行駛）、422次截短行駛至台東、708次停駛、168次停駛（潮州=七堵正常行駛）、3038次停駛、386次停駛（潮州=台中正常行駛）、324次截短行駛至台東、428次截短行駛至台東、432次截短行駛至台東、434次截短行駛至台東。

台鐵也說，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日，購買期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。