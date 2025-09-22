天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

▲樺加沙又強又大。（圖／翻攝cyclonicwx）



記者陳俊宏／台北報導

天佑台灣！氣象專家吳聖宇表示，所幸這種「怪物等級」的強烈颱風樺加沙，並不會直撲台灣，就路徑預報來看，還好颱風速度有逐漸加快，導致通過巴士海峽的時間較為提早，剛好趕上高壓最強的一天，因此可望讓颱風採取比較偏西的角度通過巴士海峽；如果通過海峽的時間再晚個半天到一天，就有機會比較接近台灣。

吳聖宇在臉書說，難得一見的大型強烈颱風樺加沙，周日深夜11時中心附近最大風速，中央氣象署已經給到58m／s，7級風暴風半徑320公里，上一個給到這樣等級的颱風是去年的魔羯颱風；至於在颱風警報期間給到這樣的強度，已經要回溯到2018年的山竹颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇指出，所幸這種怪物等級的颱風並不會直撲台灣，未來24小時也將是預報資料中高壓強度相對最強的時候，因此預報上來看颱風路徑角度較為偏西，有可能保持在北緯20度以南經過恆春南方，也就是中心會距離台灣陸地比較遠一點。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇提到，這也使得樺加沙對台灣風雨的衝擊的程度有稍微減小，不過颱風北面的環流看起來非常寬廣，預期除了苗栗以南到台南以北內陸的區域外，其他大部分地方仍將會有明顯的風雨感受，仍然要嚴加戒備。

吳聖宇表示，24小時後，也就是周二開始高壓有稍微東退的趨勢，因此颱風進入南海東北部後，有機會再度恢復比較西北西的走向，繼續靠近港澳以南近海，對港澳地區的威脅程度仍然非常大。

吳聖宇說，就整個路徑的預報來看，還好這個颱風的速度有逐漸加快，導致通過巴士海峽的時間較為提早，剛好趕上高壓最強的一天，因此可望讓颱風採取比較偏西的角度通過巴士海峽。

吳聖宇指出，如果颱風通過海峽的時間再晚個半天到一天，跟剛開始預估的時間點一樣的話，那麼就有可能會遇上高壓開始東退的時期，那就有機會採取比較接近台灣的路線，影響程度就會更大。

吳聖宇提醒，不過不管如何，這颱風在今天、周二仍將給台灣帶來明顯的風雨，再度提醒大家務必要特別注意、嚴加戒備。