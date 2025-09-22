樺加沙暴風圈最快午前觸陸　強度恐達2018年「山竹颱風」

記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙今、明天影響最劇烈，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，暴風圈最快中午前觸及恆春陸地，並持續增強，近中心最大風速可能達每秒60公尺，上次同樣強度的颱風為2018年的「山竹」，而七級暴風圈半徑也將再擴大至350公里。

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約370公里之處，以每小時20公里速度，向西轉西北西進行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署指出，樺加沙颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西轉西北西進行，暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，此颱風未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

陸上警戒：台東、恆春半島、屏東及高雄地區應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署簡任技正伍婉華表示，樺加沙颱風結構完整、暴風圈範圍廣，未來還有增強空間，預計今晚到達南端海面，明天清晨至上午到達西南風海面，今天下半天到明天上半天最接近台灣。目前海面風力已經明顯增強，台東近海已有6米浪高、北部有將近5米浪高，氣象署將發布巨浪告警，今天到明天上午東南部海面及巴士海峽可能出現6米以上巨浪。

伍婉華表示，樺加沙颱風最快中午前觸及恆春陸地，未來近中心最大風速可能達每秒60公尺，上次同樣強度的颱風為2018年的「山竹」，七級暴風圈半徑也將再擴大至350公里，預計今天白天到明天上半天通過南邊到西南邊海面時強度最強，後續移動到南海也可能仍是強颱等級。

伍婉華指出，颱風正影響東南部近海，隨著環流逐漸影響，大台北、宜花、桃竹山區降雨漸增。今天東半部降雨愈晚愈明顯，晚間到明天花東地區及高屏山區降雨時間長，也有短延時強降雨機率，至於西半部降雨不多，受沉降作用影響有高溫溫，苗栗、台中、雲林及嘉義有36度以上機率。

▲未來一周降雨。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天清晨至上午蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，今天下午起花蓮縣地區、台東縣地區、宜蘭縣山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北地區、宜蘭地區、屏東地區及桃園山區、台中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，今、明天蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

另外，今天基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3米以上，尤其東南部海面及巴士海峽易有6米以上巨浪。