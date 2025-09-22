　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

每年要付4000多億！　川普調漲H-1B簽證費「恐害美企大失血」

▲▼美國白宮突襲宣布H-1B簽證費用將調漲至10萬美元（約台幣300萬元）。（圖／達志影像／美聯社）

▲H-1B簽證費用漲至10萬美元，衝擊美國高科技產業。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

川普政府將H-1B工作簽證費用調高至10萬美元（約新台幣302萬元），嚴重衝擊高度仰賴海外技術人才的新創及高科技產業。《金融時報》指出，這項政策預估將為美國企業帶來每年140億美元（約新台幣4237億元）的支出負擔。

美國公民及移民服務局（USCIS）數據顯示，去年一共核發超過14.1萬張H-1B新簽證，如果維持相同數量，但費用調漲至10萬美元，美國企業為了聘請海外人才，每年將面臨140億美元的鉅額支出。

矽谷高度依賴H-1B簽證，聘請來自海外的頂尖工程師及科學家，會計與醫療保健產業也廣泛藉此延攬各國人才。USCIS數據顯示，2023年約2/3的H-1B簽證持有者任職於資訊科技（IT）產業。

▲▼川普無預警調漲H-1B科技簽證申請費。（圖／達志影像／美聯社）

白宮強調此舉旨在鼓勵企業優先僱用美國勞工，並澄清新規定僅適用於明年2月下一輪抽籤的新申請者，現有H-1B簽證持有人不受影響，但仍在學術圈及科技業引發恐慌。

根據川普聲明，新政策將有部分豁免條款，但適用範圍仍不明確。各大美企的法律團隊透露，客戶正在考慮發起法律挑戰，目前仍在等待國務院進一步說明，但截至當地時間21日，該機構尚未發表任何聲明。

創業加速器Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）在X發文痛批，川普的決定是一個「重創新創產業的錯誤」，等於把一份大禮物親手送給溫哥華、多倫多等海外科技中心。

▲▼美國德州休士頓喬治·布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲新簽證政策讓許多外籍人才匆忙訂機票返美。圖為休士頓喬治·布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport ）。（圖／達志影像／美聯社）

法律專家也質疑此舉逾越行政部門權限。律師事務所Herbert Smith Freehills Kramer合夥人杜恩（Matthew Dunn）解釋，行政部門有權徵收費用，補償經營H-1B計畫所耗費的成本，但收取10萬美元「完全超出監管權力範圍」，預料將面臨法院挑戰。

前川普經濟顧問、現任IBM副主席柯恩（Gary Cohn）則為這項政策辯護，他認為提高簽證費用能夠確保企業只為「真正需要、在美國找不到」的高技術人才申請簽證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

與川普有美好回憶！　金正恩鬆口：滿足「1條件」願重啟談判

女助教勾引17歲男高生！午休溜出學校激戰　鹹濕對話被女同學看光

每年要付4000多億！　川普調漲H-1B簽證費「恐害美企大失血」

歐洲緊張升溫！俄偵察機「關掉應答器」　德國颱風戰機急升空攔截

在餐廳昏迷！美國男被員工當街友「丟包停車場」隔天淪腐屍

吞劍第一視角曝光！　46公分刀刃「一路滑入食道」太驚人

不甩川普！塔利班嗆「寸土不讓」：歸還巴格蘭空軍基地絕無可能

普丁狠開鍘愛將！進攻失利「害3個營全滅」　英雄將軍被拔官

科技業恐慌！H-1B簽證漲300萬　海外工程師急返美「機票噴24萬」

少年離奇墜谷亡！　好友悲痛「突然收到他訊息」：撐不下去了

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

與川普有美好回憶！　金正恩鬆口：滿足「1條件」願重啟談判

女助教勾引17歲男高生！午休溜出學校激戰　鹹濕對話被女同學看光

每年要付4000多億！　川普調漲H-1B簽證費「恐害美企大失血」

歐洲緊張升溫！俄偵察機「關掉應答器」　德國颱風戰機急升空攔截

在餐廳昏迷！美國男被員工當街友「丟包停車場」隔天淪腐屍

吞劍第一視角曝光！　46公分刀刃「一路滑入食道」太驚人

不甩川普！塔利班嗆「寸土不讓」：歸還巴格蘭空軍基地絕無可能

普丁狠開鍘愛將！進攻失利「害3個營全滅」　英雄將軍被拔官

科技業恐慌！H-1B簽證漲300萬　海外工程師急返美「機票噴24萬」

少年離奇墜谷亡！　好友悲痛「突然收到他訊息」：撐不下去了

公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

2025秋冬流行4趨勢！新老錢風、雕塑感輪廓強勢回歸

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

20米長LABUBU、哆啦A夢4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

SJ利特投出「神級好球」超專業！　神童擔任主審...狂叫始源OUT

國際熱門新聞

男投6000份履歷找不到工作　麥當勞也不收

超級颱風樺加沙強襲　菲2700人撤離

你也有「首爾病」？中國Z世代集體淪陷

英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

吃牛排突然昏倒　男被店員拖到街上慘死

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

李在明：韓恐因美投資　再陷金融危機

納坦雅胡：建巴勒斯坦國威脅以色列生存

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英國承認巴勒斯坦　聲明全文曝

川普才剛跟習通話　美國會團就來北京了

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

更多熱門

相關新聞

川普想討回美軍基地　塔利班：寸土不讓

川普想討回美軍基地　塔利班：寸土不讓

美國總統川普20日要求阿富汗歸還巴格蘭空軍基地（Bagram air base），否則「壞事就會發生」。只不過塔利班政府21日強硬回絕川普的要求，國防部參謀長費特拉特表示，阿富汗寸土不讓。

H-1B簽證引恐慌！　工程師噴24萬急返美

H-1B簽證引恐慌！　工程師噴24萬急返美

川普：美會保衛波蘭和波羅的海國家

川普：美會保衛波蘭和波羅的海國家

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單

川普讚柯克是烈士　遺孀原諒凶手

川普讚柯克是烈士　遺孀原諒凶手

關鍵字：

H-1B簽證矽谷川普

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面