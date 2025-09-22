每年要付4000多億！　川普調漲H-1B簽證費「恐害美企大失血」

▲H-1B簽證費用漲至10萬美元，衝擊美國高科技產業。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

川普政府將H-1B工作簽證費用調高至10萬美元（約新台幣302萬元），嚴重衝擊高度仰賴海外技術人才的新創及高科技產業。《金融時報》指出，這項政策預估將為美國企業帶來每年140億美元（約新台幣4237億元）的支出負擔。

美國公民及移民服務局（USCIS）數據顯示，去年一共核發超過14.1萬張H-1B新簽證，如果維持相同數量，但費用調漲至10萬美元，美國企業為了聘請海外人才，每年將面臨140億美元的鉅額支出。

矽谷高度依賴H-1B簽證，聘請來自海外的頂尖工程師及科學家，會計與醫療保健產業也廣泛藉此延攬各國人才。USCIS數據顯示，2023年約2/3的H-1B簽證持有者任職於資訊科技（IT）產業。

白宮強調此舉旨在鼓勵企業優先僱用美國勞工，並澄清新規定僅適用於明年2月下一輪抽籤的新申請者，現有H-1B簽證持有人不受影響，但仍在學術圈及科技業引發恐慌。

根據川普聲明，新政策將有部分豁免條款，但適用範圍仍不明確。各大美企的法律團隊透露，客戶正在考慮發起法律挑戰，目前仍在等待國務院進一步說明，但截至當地時間21日，該機構尚未發表任何聲明。

創業加速器Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）在X發文痛批，川普的決定是一個「重創新創產業的錯誤」，等於把一份大禮物親手送給溫哥華、多倫多等海外科技中心。

▲新簽證政策讓許多外籍人才匆忙訂機票返美。圖為休士頓喬治·布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport ）。（圖／達志影像／美聯社）



法律專家也質疑此舉逾越行政部門權限。律師事務所Herbert Smith Freehills Kramer合夥人杜恩（Matthew Dunn）解釋，行政部門有權徵收費用，補償經營H-1B計畫所耗費的成本，但收取10萬美元「完全超出監管權力範圍」，預料將面臨法院挑戰。

前川普經濟顧問、現任IBM副主席柯恩（Gary Cohn）則為這項政策辯護，他認為提高簽證費用能夠確保企業只為「真正需要、在美國找不到」的高技術人才申請簽證。