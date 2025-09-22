不甩川普！塔利班嗆「寸土不讓」：歸還巴格蘭空軍基地絕無可能

▲川普要求阿富汗歸還巴格蘭空軍基地，遭塔利班政府回絕 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普20日要求阿富汗歸還巴格蘭空軍基地（Bagram air base），否則「壞事就會發生」。只不過塔利班政府21日強硬回絕川普的要求，國防部參謀長費特拉特表示，阿富汗寸土不讓。

美聯社、法新社報導，巴格蘭空軍基地自2001年911事件後成為美軍在阿富汗的主要據點，直到2021年美軍撤離阿富汗後由塔利班接管。20日這天，川普稱正與阿富汗進行相關談判，要求奪回基地，還說「若他們不這樣做，你們就會知道我會怎麼做」。

到了21日，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）呼籲美國採取現實主義和理性政策，根據《杜哈協議》（Doha Agreement），美國承諾不會對阿富汗的領土完整或政治獨立使用或以武力威脅，也不干涉其內政，敦促美方信守承諾。他指出，阿富汗奉行以經濟為導向的外交政策，希望與各國建立基於共同利益的建設性關係。

針對川普的言論，國防部參謀長費特拉特（Fasihuddin Fitrat）同日稍早稱，阿富汗寸土不讓，「哪怕只是一寸阿富汗土地都是不可能，絕無可能」。

