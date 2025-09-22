科技業恐慌！H-1B簽證漲300萬　海外工程師急返美「機票噴24萬」

▲ 川普新政令宣布後，外籍人才紛紛動身返美。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府將H-1B工作簽證費用調高至10萬美元，衝擊各國高科技人才。一名印度裔軟體工程師原先為父親忌日返鄉探親，因此被迫中斷行程，緊急花費8000美元（約24萬台幣）搶購機票返美。

綜合BBC等外媒，川普19日簽署行政命令，將H-1B簽證申請費提高10萬美元（約303萬台幣），較現行費用高出60倍以上，新制定於美東時間21日午夜生效。消息一出，科技業界陷入混亂，企業紛紛發送緊急通知，建議海外員工立即返美。

印度裔工程師梅塔（Rohan Mehta）與家人在美國居住已有11年，9月初才返回那格浦爾（Nagpur），看望因父親忌日前來悼念的親戚，但因川普政策只好動身返美。

梅塔在孟買搭乘維珍航空飛往甘迺迪機場時受訪表示，他在8小時內花了8000多美元反覆訂票改票，因為大部分航班時間都很緊迫，擔心只要班機稍有延誤，無法趕在20日最後期限前返美，恐怕回不了家。

梅塔坦言，「我對人生中做出的選擇感到後悔。我把青春獻給這個國家（美國），但現在覺得我不被需要了。我女兒一生都在美國度過，不知道該如何離開那裡，在印度重新開始。」

印度籍勞工是H-1B簽證最大受益群體，占每年8萬5千個名額中逾70%，亞馬遜、微軟、Meta、蘋果、Google等科技巨頭都是主要雇主。政策宣布後，這些企業紛紛緊急向員工發出旅遊警告。

中國社群平台小紅書上，也有H-1B持有者分享匆忙返美的經驗，有人甚至剛抵達中國或其他國家，幾小時便緊急返美。舊金山機場則傳出印度乘客因收到公司通知而要求下機，導致航班延誤逾3小時。

白宮新聞秘書萊李威特（Karoline Leavitt）對此發文澄清，新費用僅適用於首次申請的案例，現有簽證持有人不受影響，且為一次性費用而非每年收費。她強調，「已持有H-1B簽證且目前在國外的人，重新入境時不會被收取10萬美元，可如常進出美國」，但對從海外緊急返美的人來說已經太晚。

川普第一任期曾任政府顧問的柯恩（Gary Cohn）向CBS節目訪問時坦言，新政令在周末確實引發恐慌，因為人們不確定現有簽證是否會受影響，所幸問題已獲釐清。