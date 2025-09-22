川普警告：俄若加劇情勢　美會保衛波蘭和波羅的海國家

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普21日警告，如果俄羅斯在一連串侵犯北約盟國領空之後還持續加劇其挑釁行為，美國將保衛波蘭及波羅的海國家。他也透露，他已經聽取近期俄機侵犯愛沙尼亞領空一事，「我們不喜歡這種狀況」。

紐約郵報、安納杜魯新聞社報導，川普是在飛往亞利桑那州參加保守派人士柯克（Charlie Kirk）追悼會時發表上述談話，並在面對媒體詢問若莫斯科持續升高區域緊張情勢是否出手協防時稱，「是的，我會」。

就在19日，愛沙尼亞稱北約攔截3架未經許可侵犯其領空的俄羅斯MiG-31戰機，停留時間約12分鐘。針對這狀況，愛沙尼亞要求啟動北約第4條款磋商機制，但俄方否認侵犯領空。同日，波蘭也通報2架俄機侵犯波羅的海石油鑽探平台安全區。

美國駐北約代表團20日強烈譴責俄方行為，強調「堅決與愛沙尼亞盟友站在一起，將堅定捍衛所有北約領土」。

除了愛沙尼亞，波蘭先前也披露有19架俄國無人機侵入波蘭領空。只不過俄羅斯聲稱，侵犯領空的狀況並非蓄意。

為強化盟邦防禦能力，美國國防部已宣布，國務院批准對波蘭出售標槍飛彈系統及相關後勤支援，總價值達7.8億美元。此前8月，美方也已核准向波蘭提供價值18.5億美元的F-35戰機後勤維護及項目支援。