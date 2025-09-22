　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾、極右派喊吞西岸

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

英國、加拿大與澳洲21日先後宣布承認巴勒斯坦國，成為首批做出此舉的七大工業國（G7）成員，外界預料法國等其他國家也可能跟進。對此，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明，重申多年來阻止巴勒斯坦國成立的立場，並表示將持續在約旦河西岸（以色列官方稱為朱迪亞-撒馬利亞區）擴大猶太屯墾區。

針對英澳加承認巴勒斯坦國，巴勒斯坦自治政府及伊斯蘭主義組織哈瑪斯均對此表示歡迎。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的發言人稱，三國承認巴勒斯坦國是邁向和平的「重要一步」。哈瑪斯高階官員馬達威（Mahmud Mardawi）則表示，這是巴勒斯坦人民權益上的一大勝利，並強調，「這些進展代表巴勒斯坦權益上的勝利和我們的志業終獲正義，同時傳達一個明確訊息：無論占領者犯下多少罪行，都絕對無法抹殺我們的民族權利。」

不過，以色列強烈反彈。總理尼坦雅胡重申不會允許巴勒斯坦建國，並強調多年來已使約旦河西岸的猶太屯墾區「倍增」，未來還會持續擴張。以色列外交部同時也警告，英國、加拿大與澳洲的「片面」承認可能進一步加劇區域動盪。

▲▼以色列軍車停放在加薩邊境。（圖／路透）

▲以色列軍車停放在加薩邊境。（圖／路透）

以色列執政聯盟中的極右翼反應最為激烈。財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）直言，唯一回應方式就是在猶大與撒馬利亞（即約旦河西岸）行使主權；國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）更喊話要立即兼併西岸，並「徹底解散巴勒斯坦自治政府」。與他同黨的建設部長瓦瑟勞夫（Yitzhak Wasserlauf）甚至嗆稱「沒有巴勒斯坦國，也沒有巴勒斯坦人民」。

中間派反對黨雖同樣反對承認巴勒斯坦，但矛頭直指尼坦雅胡。前總理拉皮德（Yair Lapid）批評這是「一場外交災難」，認為正常運作的政府本可避免。前國防部長甘茨（Benny Gantz）則警告，這舉動只會「強化哈瑪斯與伊朗軸心，延長戰爭，並降低人質獲釋機會」。

以色列人質與失蹤家庭論壇也發表聲明，指責各國在仍有48名人質被囚的情況下承認巴勒斯坦國，嚴重傷害營救努力。他們表示，任何有關承認巴勒斯坦的討論，都必須以人質立即獲釋為前提，這不僅是政治問題，更是「道德與人道主義的當務之急」。

09/20 全台詐欺最新數據

建巴勒斯坦國「威脅以色列生存」　納坦雅胡：將在聯合國大會反對

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾、極右派喊吞西岸

美眾議院團罕見突訪北京！2019年後首度成行　李強親自接見

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

英國宣布承認巴勒斯坦　聲明全文曝光

快訊／英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

泰「無照女密醫」半年幫1000人治牙！　警臥底洗牙抓人

要北約硬起來！愛沙尼亞、捷克、立陶宛呼籲「擊落俄越界戰機」

那霸機場內「首間旅館」10月開幕！72膠囊房搶客　遊沖繩新選擇

2櫻花妹搭水上摩托車「被甩飛落海」！　1人離奇慘死

建巴勒斯坦國「威脅以色列生存」　納坦雅胡：將在聯合國大會反對

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾、極右派喊吞西岸

美眾議院團罕見突訪北京！2019年後首度成行　李強親自接見

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

英國宣布承認巴勒斯坦　聲明全文曝光

快訊／英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

泰「無照女密醫」半年幫1000人治牙！　警臥底洗牙抓人

要北約硬起來！愛沙尼亞、捷克、立陶宛呼籲「擊落俄越界戰機」

那霸機場內「首間旅館」10月開幕！72膠囊房搶客　遊沖繩新選擇

2櫻花妹搭水上摩托車「被甩飛落海」！　1人離奇慘死

快訊／南投凌晨4.8地震「有轟隆隆聲！」一票人驚：以為921回來了

快訊／03:20南投信義規模4.8「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／樺加沙西衝更猛「陸警擴大」納高雄　豪雨強風警報齊發

起飛！樺加沙風王登基　氣象署13000公尺「投落飛機」追風觀測

建巴勒斯坦國「威脅以色列生存」　納坦雅胡：將在聯合國大會反對

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾、極右派喊吞西岸

外出吃飯「餐具熱水燙一下」殺菌？專家搖頭：符合2條件才有效

黃偉哲凌晨發文「被盜大頭貼」發停班停課　本人求饒道歉了！

樺加沙風王巔峰之姿掃台　專家：北部有感強風「逼颱風假標準」

整理父親遺物！她驚見爸爸花2200萬買保健品崩潰：一定被洗腦

SJ利特投出「神級好球」超專業！　神童擔任主審...狂叫始源OUT

畢業生投6000份履歷　連麥當勞也不要

英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

英國承認巴勒斯坦　聲明全文曝

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

iPhone新機「2色」爆災情！

納坦雅胡：建巴勒斯坦國威脅以色列生存

川普才剛跟習通話　美國會團就來北京了

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

吃牛排突然昏倒　男被店員拖到街上慘死

赴日注意！沖繩那霸爆「蘋果病」疫情

拒辦川普政敵案　美檢察官不堪壓力請辭

偷車男遇警突開槍　竟「爆頭女友」

海上漂流12天　她每日餵母乳10秒救回16人

承認巴勒斯坦「英國恐賠81兆」

承認巴勒斯坦「英國恐賠81兆」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）宣布即將承認巴勒斯坦國，但法律專家警告，這個決定可能促使巴勒斯坦提告，並且索討鉅額賠償金，最終恐讓英國面臨超過2兆英鎊（約新台幣81.4兆）的經濟代價。

英國21日將宣布「承認巴勒斯坦建國」

英國21日將宣布「承認巴勒斯坦建國」

哈瑪斯PO圖警告「47名人質恐消失」

哈瑪斯PO圖警告「47名人質恐消失」

加油族注意！　油價下周估降0.1元或不調整

加油族注意！　油價下周估降0.1元或不調整

以軍大推進！加薩市網路手機全斷訊

以軍大推進！加薩市網路手機全斷訊

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

快訊／11縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

凱莉哭了！首回應鬧翻呱吉「不想抹滅」

LIVE／樺加沙強風雨南北夾攻

快訊／03:20南投信義規模4.8地震　最大震度3級

樺加沙更強了陸警擴大2縣市　13級強風吹台

11點鬼門關！命理師點名「8禁忌」　5句話千萬別說

于朦朧生前直播比540手勢　「5字藏頭詩」遭疑求救訊號

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

