英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾、極右派喊吞西岸

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

英國、加拿大與澳洲21日先後宣布承認巴勒斯坦國，成為首批做出此舉的七大工業國（G7）成員，外界預料法國等其他國家也可能跟進。對此，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明，重申多年來阻止巴勒斯坦國成立的立場，並表示將持續在約旦河西岸（以色列官方稱為朱迪亞-撒馬利亞區）擴大猶太屯墾區。

針對英澳加承認巴勒斯坦國，巴勒斯坦自治政府及伊斯蘭主義組織哈瑪斯均對此表示歡迎。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的發言人稱，三國承認巴勒斯坦國是邁向和平的「重要一步」。哈瑪斯高階官員馬達威（Mahmud Mardawi）則表示，這是巴勒斯坦人民權益上的一大勝利，並強調，「這些進展代表巴勒斯坦權益上的勝利和我們的志業終獲正義，同時傳達一個明確訊息：無論占領者犯下多少罪行，都絕對無法抹殺我們的民族權利。」

不過，以色列強烈反彈。總理尼坦雅胡重申不會允許巴勒斯坦建國，並強調多年來已使約旦河西岸的猶太屯墾區「倍增」，未來還會持續擴張。以色列外交部同時也警告，英國、加拿大與澳洲的「片面」承認可能進一步加劇區域動盪。

▲以色列軍車停放在加薩邊境。（圖／路透）

以色列執政聯盟中的極右翼反應最為激烈。財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）直言，唯一回應方式就是在猶大與撒馬利亞（即約旦河西岸）行使主權；國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）更喊話要立即兼併西岸，並「徹底解散巴勒斯坦自治政府」。與他同黨的建設部長瓦瑟勞夫（Yitzhak Wasserlauf）甚至嗆稱「沒有巴勒斯坦國，也沒有巴勒斯坦人民」。

中間派反對黨雖同樣反對承認巴勒斯坦，但矛頭直指尼坦雅胡。前總理拉皮德（Yair Lapid）批評這是「一場外交災難」，認為正常運作的政府本可避免。前國防部長甘茨（Benny Gantz）則警告，這舉動只會「強化哈瑪斯與伊朗軸心，延長戰爭，並降低人質獲釋機會」。

以色列人質與失蹤家庭論壇也發表聲明，指責各國在仍有48名人質被囚的情況下承認巴勒斯坦國，嚴重傷害營救努力。他們表示，任何有關承認巴勒斯坦的討論，都必須以人質立即獲釋為前提，這不僅是政治問題，更是「道德與人道主義的當務之急」。