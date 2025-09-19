行動升級！以軍大規模「推進加薩市中心」　網路手機全斷訊

▲以色列加大進攻加薩市。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）一批結合步兵、坦克及砲兵的大規模部隊，18日從東部近郊2處要道朝著大多數人口聚集的市中心推進，當地手機與網路通訊遭到全面中斷數小時，顯示地面行動升級。

以軍發言人夏沙尼（Nadav Shoshani）向《路透社》表示，以軍已在加薩市周圍行動數周，地面部隊首先控制東部近郊，15日晚間就開始動身，朝著中部與西部移動，空軍也同步提供支援。他說，這是一場「漸進式行動」，強度將持續攀升。

加薩衛生部統計，過去24小時內，至少85名巴勒斯坦人死於以軍攻擊或槍擊，大多數都發生在加薩市。以色列則表示，4名軍人在加薩南部作戰時陣亡。

巴勒斯坦電信公司18日表示，「持續侵略以及針對主要網路路線的攻擊」導致服務中斷，傍晚才恢復部分網路與電話服務。

居民卡努（Bassam Al-Qanou）與30名家人擠在海邊的臨時帳篷區避難，他表示大家無路可逃、無處可去，「我們很害怕，但還能怎麼辦？」

哈瑪斯18日警告，「這場犯罪行動的開始和擴大，意味著你們將無法接回任何俘虜，不論生死。」以色列國防部長卡茨（Israel Katz）則回應，「如果哈瑪斯不釋放人質並解除武裝，加薩將被摧毀，成為這些哈瑪斯強姦犯和殺人犯的紀念碑。」

▲巴勒斯坦人紛紛逃往南部。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



自從以色列8月10日宣布打算控制加薩市以來，數十萬巴勒斯坦人逃離當地，但更多人留在被炸成廢墟的殘破家園，或者臨時搭建的帳篷區。另一名以色列軍方發言人達弗林（Effie Defrin）估算，約有45萬人從加薩市南下。

以軍持續發放傳單，呼籲居民前往加薩南部的「人道主義區」，但援助機構表示，那裡的條件非常糟糕，食物、藥品、住所與基本衛生設施都嚴重短缺。

世界衛生組織（WHO）18日也警告，加薩醫院血液嚴重短缺，可能迫使醫療服務在數日內完全停擺。過去24小時內，又有4名巴勒斯坦人死於飢餓與營養不良，其中包括1名兒童，使得戰爭開始以來此類死亡數攀升至435人。

根據加薩衛生部統計，加薩死亡數已於17日超過6.5萬人。2023年10月7日哈瑪斯越境突襲當天，以色列境內約1200人喪生，251人被擄為人質，目前仍有48人受困，估計仍有約20人存活。

以色列宣稱加薩的飢荒程度被誇大，並且把戰爭持續一事歸咎於哈瑪斯。以色列宣稱，如果哈瑪斯投降、釋放人質、解除武裝並且解散，就能夠結束戰爭。但哈瑪斯表示，直到巴勒斯坦建國之前，不會解除武裝。