英國外交大轉向！　施凱爾：將於21日宣布「承認巴勒斯坦建國」

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）將在當地時間21日下午正式宣布，英國承認巴勒斯坦（Palestine）為國家，此舉將成為英國外交政策的重大轉折。

根據BBC報導，施凱爾早在7月就曾警告，以色列若未在9月前同意加薩（Gaza）停火，並承諾推動一項能落實「兩國方案」的長期和平協議，英國將改變立場。如今情勢惡化，政府決定付諸行動。

這項宣布已引起以色列政府、人質家屬以及部分保守黨人士的強烈反彈。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）批評，這等同於獎勵恐怖主義。不過英國多位部長則表示，英國有道義責任維持和平希望，尤其在加薩傳出飢荒與暴力事件後，施凱爾更形容當地現況「無法忍受」。

聯合國稍早指出，以色列在加薩市的軍事行動毀滅性災難，數十萬人被迫逃離，並有調查報告認定以色列涉嫌在加薩犯下種族滅絕罪行。英國政府也強調，以色列在約旦河西岸（West Bank）持續擴張非法定居點，是此次承認巴勒斯坦的關鍵原因。

▲全球已有超過七成會員國承認巴勒斯坦。（圖／達志影像／美聯社）



巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）日前訪問施凱爾時，已對英國的承諾表示歡迎；唐寧街則指出，雙方都認為哈瑪斯（Hamas）未來不得參與治理。

然而，反對聲浪持續。保守黨領袖巴登諾克（Kemi Badenoch）在《電訊報》（The Telegraph）撰文直言，若在人質未釋放前承認巴勒斯坦，就是「獎勵恐怖主義」。部分人質家屬也透過公開信呼籲首相暫緩，強調這項決定已讓營救行動更複雜，甚至讓哈瑪斯反悔停火協議。

施凱爾則堅持，英國必須在「兩國方案」徹底受威脅之際採取行動。他強調，承認巴勒斯坦建國不應被哈瑪斯綁架，未來的巴勒斯坦國家更不能有哈瑪斯的角色。

目前，葡萄牙、法國、加拿大、澳洲等國也表態支持承認巴勒斯坦，西班牙、愛爾蘭與挪威則已在去年完成。根據聯合國數據，全球已有超過七成會員國承認巴勒斯坦，但缺乏邊界、首都與軍隊，讓承認多半仍具象徵意義。