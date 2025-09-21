哈瑪斯PO圖警告「47名人質恐消失」　以色列數萬人上街籲停火

▲哈瑪斯PO圖警告「47名人質恐消失」 。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

加薩衝突升溫之際，哈瑪斯（Hamas）公開一張宣傳圖片，暗示若以色列不停止軍事行動，這些人質可能面臨「永遠消失」的下場。數萬名以色列民眾20日晚間走上街頭，針對以色列國防軍（IDF）在加薩市持續進行的軍事行動表達抗議，擔心軍事行動會讓他們的親人陷入更危險的處境。

根據《以色列時報》報導，主辦抗議活動的「人質與失蹤者家屬論壇」（Hostages and Missing Families Forum）人士表示，全國在20日晚間出現多處聲援行動，包含特拉維夫（Tel Aviv）人質廣場與耶路撒冷（Jerusalem）巴黎廣場（Paris Square）的大型集會，以及基里亞特加特（Kiryat Gat）與沙阿爾哈內蓋夫路口（Shaar HaNegev Junction）等數十個小規模響應點。

家屬強調，人質已在哈瑪斯手中遭受713天折磨，若軍事行動持續，恐進一步危及被俘者性命。

▲以色列全國在20日晚間出現多處聲援行動。（圖／路透）



事件同時引發國際與國內政治緊張。美國總統川普（Donald Trump）日前表示，在加薩仍被扣押的人質中，「接近40人」可能已死亡，言論觸動家屬神經；以色列官方則透過公共廣播與不具名官員回應，強調以方對人質存活人數的評估並未改變，並指其他流言錯誤且具誤導性。

哈瑪斯同日釋出一張宣傳圖，將48名人質照片全數打上「阿拉德」的名字，並附上文字指責以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與參謀總長薩米爾（Eyal Zamir），稱軍事行動展開後，人質下場恐成告別影像。

阿拉德在1986年於黎巴嫩南部任務中墜機後被俘，雖然以色列多年來多方尋找，仍無法確定下落，僅在前兩年收到過照片和信件，最後一封寄自1988年5月，之後音訊全無。

至於人質數字，目前在2023年10月7日遭綁架的251名被害者中，加薩境內恐怖組織仍扣押47人（另包含一具2014年在加薩陣亡的以軍士兵遺體），整體尚存的48位被扣或相關個案中，以色列國防軍已確認至少26人死亡，約20人被研判仍然活著，另有2人的情況令人憂心。

與人質集會同時，卡法薩巴（Kfar Saba）也爆發反政府抗議，矛頭對準納坦雅胡計劃任命退役少將大齊尼（David Zini）為新一任國安局（Shin Bet）局長。批評者指控，齊尼自稱持有「救世主式」極端觀點，此舉恐導致以色列走向獨裁。