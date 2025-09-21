承認巴勒斯坦「英國恐賠81兆」　人質家屬痛訴遭背叛

▲巴勒斯坦旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）宣布即將承認巴勒斯坦國，但法律專家警告，這個決定可能促使巴勒斯坦提告，並且索討鉅額賠償金，最終恐讓英國面臨超過2兆英鎊（約新台幣81.4兆）的經濟代價。

施凱爾將在當地時間21日下午正式宣布，英國即將在聯合國大會上承認巴勒斯坦（Palestine）為國家。他此前曾經警告，若以色列未在9月前同意加薩停火，並且恢復推動「兩國解決方案」，英國將會改變立場。

這項表態引發美國與以色列政府、人質家屬及保守黨人士的強烈反彈。

《每日郵報》21日報導，法律專家警告，這可能是一個代價高昂的決定，因為屆時巴勒斯坦可能依據國際法，針對英國在1917至1948年託管期間「從巴勒斯坦人民手中奪取的土地」索取賠償。

▲施凱爾即將宣布，英國正式承認巴勒斯坦是一個國家。（圖／路透）



巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）長期威脅對此提告，一些國際法專家形容，大約相當於英國經濟規模的2兆英鎊「會是一個很好的起點」。

一些人質家屬痛批施凱爾的決定宛如背叛，公開致信英國首相，批評此舉「使得營救我們親友的努力遭到嚴重複雜化。」人質家屬伊萊（Ilay David）直言，施凱爾此舉等於告訴哈瑪斯「可以繼續虐待人質，把他們當人肉盾牌。這種承認給了哈瑪斯在談判中保持頑固的力量。這是我們現在最不需要的。」

英國保守黨領袖巴登諾克（Kemi Badenoch）抨擊此決定是「獎勵恐怖主義」，改革黨領袖法拉吉（Nigel Farage）形容這是「向恐怖主義投降，背叛以色列」。華府也警告，英國的決定將帶來「災難性後果」。