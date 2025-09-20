樺加沙72小時內長成強颱　一圖看風雨時程：周一晚至周三晨最猛烈

▲樺加莎颱風的風雨時程。（圖／氣象署提供）※點圖放大

記者李姿慧／台北報導

樺加沙颱風接近中，氣象署表示，樺加沙未來72小時內將長成強烈颱風，暴風半徑擴大至300公里，一陣子沒有範圍這麼大的颱風，上一個是去年的康芮颱風。樺加沙未來路徑通過巴士海峽機率高，氣象署也公布風雨時程，周一晚間到周三清晨風、雨、浪不可小覷。

氣象署今(20日)在氣象粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，樺加沙颱風接近中，依據最新預測，樺加沙颱風雖然直接登陸的機會不高，但其造成風雨浪影響仍是不容忽視的。若未來預測無特殊變化，氣象署不排除於明(21日)上半天發布颱風警報。

樺加沙目前為中度颱風，7級風暴風半徑200公里。氣象署指出，因為環境非常適合長大，預計未來72小時之內將長成強烈颱風，中心最大風速53m/s，7級風暴風半徑擴大至300公里，10級風暴風半徑100公里，「好像一陣子沒有範圍這麼大的颱風了，上一個是2024年的康芮颱風」。

氣象署表示，樺加沙預計未來路徑以通過巴士海峽的機率最高，由於其結構較大，強度亦較強，周一晚間至周三清晨是影響最顯著的時候，風、雨、浪都是不可小覷的。

針對雨的部分，氣象署說明，周日起就受到其外圍環流影響，北北基桃宜花將轉為短暫陣雨；周一白天雨區擴大，雨勢也漸趨明顯，東半部、基隆、宜蘭有大雨或局部豪雨；周一晚起至周三清晨影響最劇，花、東全境、宜、高、屏山區有局部豪雨等級以上降雨的機率；基、宜、屏平地及各山區也有大雨或豪雨的機率。

周三白天起颱風逐漸遠離，東半部、中南部仍有局部陣雨，其中花、東及恆春仍有局部大雨。

風勢的部分，氣象署表示，周日大部分區域雖仍未達強風標準，但沿海仍容易有較強的陣風發生；周一白天台灣海峽上的沿海及東南側(含恆春)開始出現8至9級以上強陣風，晚間起各沿海風力再增強至8至10級以上強陣風，較靠近颱風的恆春、蘭嶼甚至有出現更大風力的可能性。

浪的部分，氣象署指出，周日基隆、恆春、東半部開始出現長浪；周一起長浪區域將逐步擴展至南部、澎湖、馬祖。各沿海都有可能出現巨浪；周三白天起西南部及東半部還有長浪。

另外，颱風影響最顯著之前，周日北部地區及周一中部地區因為外圍環流沉降，將有焚風並有37度高溫發生的機率。

不過氣象署提醒，颱風路徑只要些微改變，感受到風雨的區域就會不太一樣，要持續注意最新的颱風動態資訊。