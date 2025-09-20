台灣海峽規模5地震　氣象署：32年來最大

▲台灣海峽地震統計。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)6時56分發生芮氏規模5地震，震央位金門縣政府東方93.9處，屬極淺層地震。氣象署表示，該地區地震不多，32年來僅發生13起，今天規模5.0地震為32年來觀測到最大地震。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天這起金門縣政府東方93.9處、台灣海峽的規模5.0地震，屬於歐亞大陸板塊內地震，因台灣東部歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊碰撞擠壓，應力往西邊和台灣海峽傳遞和擠壓，能量蓄積在更淺的位置。

吳健富說明，台灣海峽這邊地震屬於極淺層地震，深度都在30公里以內，地震發生次數並不多，早期地震站沒那麼密集，1993年之前沒有偵測資料，1993年開始密集設置地震站，目前全台有600多個站，設置地震站後比較能偵測中小型地震發生，發現金門附近的台灣海峽地震大多為規模3.5到4.7。

根據氣象署統計，1993年設置地震站以來，今起地震區域32年來曾發生13起地震，吳健富表示，這邊地震數量不多，今天偵測到規模5.0地震，為32年來該區觀測到的最大地震。

吳健富表示，今天地震規模不大，後續應該不會有餘震，即便有餘震也很小，且位於海域，影響不會太大，民眾不用太過擔心。