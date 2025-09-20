快訊／「樺加沙」增強為中颱！最新路徑曝　估明天海陸警齊發

▲樺加沙增強為中度颱風。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

根據中央氣象署公布的最新資訊，今年第18號颱風「樺加沙」稍早增強為中度颱風，持續向台灣逼近。氣象署預估最快明天上午就會發布海上警報、明晚發布陸上警報。

目前太平洋上有兩個颱風，以及一個熱帶性低氣壓。其中，17號颱風「米塔」在登陸大陸廣東後，減弱為熱帶性低氣壓；19號颱風「浣熊」則已經增強為中度颱風，但因距離較遠對台灣目前沒有影響。

而18號颱風樺加沙對台灣威脅最大，今日上午8時也增強為中度颱風，七級風平均暴風半徑200公里。樺加沙目前位於鵝鑾鼻東南東方1100公里的海面上，向西北西朝巴士海峽前進，未來強度會持續增強，暴風半徑也逐漸擴大。

氣象署指出，最快明天上午就會發布海上警報、明晚發布陸上警報。樺加沙也不排除成為強颱，下周一至周三是它影響台灣天氣最明顯的時候。

根據氣象署預報，下周一起東半部地區、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其花東地區及宜蘭、高屏山區雨勢最明顯且持續，有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。

▲目前太平洋上有兩個颱風。（圖／氣象署提供）