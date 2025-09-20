明上午海警、晚上陸警！樺加沙最新預測曝　下周一暴風圈觸陸

▲樺加沙颱風預測。（圖／取自賈新興臉書）

生活中心／綜合報導

18號颱風樺加沙持續增強，暴風半徑也逐漸擴大。氣象專家賈新興表示，周日(21日)上午9點有發布海上颱風警報的機率，晚上8點有發布陸上警報的機率。另外，因為樺加沙颱風「比較大顆」，周一下午暴風圈半徑可能觸陸，台灣東南部風雨明顯。

樺加沙目前位於鵝鑾鼻東南東方1100多公里的海面上，向西北西朝巴士海峽前進，未來強度會持續增強，暴風半徑也逐漸擴大。氣象署預報員林定宜指出，最快明天上午就會發布海上警報、明晚發布陸上警報。樺加沙也不排除成為強颱，下周一至周三是它影響台灣天氣最明顯的時候。

根據氣象署預報，下周一起東半部地區、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其花東地區及宜蘭、高屏山區雨勢最明顯且持續，有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書以及YouTube頻道說明，預估於21日9點有發布樺加沙颱風海警、21日晚上8點發布陸警的機率。他進一步指出，因為樺加沙颱風「比較大顆」，預估22日下午2點左右7級風暴風圈半徑可能接觸到台灣東南部陸地，因此中午過後台東、綠島蘭嶼以及屏東等地風雨開始更明顯。

賈新興表示，22日午後至23日，受樺加沙颱風環流影響的機率，花東及屏東山區有較大雨勢發生的機率；花東降雨持續至25日。另外，要觀察27日起台灣是否有受東北風影響的機率。

