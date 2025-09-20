「樺加沙」暴風半徑恐擴至300公里　周一晚至周二風雨最劇烈

▲「樺加沙」颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

「樺加沙」颱風已增強為中颱，暴風半徑擴大為200公里，直奔巴士海峽，過程還會再長胖增強，周一晚間到周二白天離台灣最近，影響最劇，暴風半徑可能擴大至280至300公里，暴風圈不排除涵蓋南台灣，東部也有劇烈降雨，氣象署預計明天上午發海警、明晚發陸警。

中央氣象署預報員劉沛滕今天指出，颱風「樺加沙」上午8點位於鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，已增強為中颱，颱風暴風半徑已擴大至200公里，未來將朝西北西通過巴士海峽方向，移動過程中強度和暴風半徑將持續增強擴大。根據預測，颱風在周一晚上至周二白天是距離台灣最近、強度最強的時段，暴風半徑可能擴大至280至300公里，對台灣有明顯影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕表示，明天上午可能先發布海上颱風警報，陸上颱風警報則可能於晚間或夜間發布。

他進一步說明，原先的第17號颱風「米塔」已於今天凌晨減弱為熱帶性低氣壓，對台灣目前降雨影響不大，但午後仍可能出現零星雷陣雨。第18號颱風「樺加沙」未來將通過巴士海峽，周一早上至周二期間對台灣影響最劇烈，要注意強風豪雨。第19號颱風「浣熊」目前距離台北約3500公里，暫時對台灣沒有直接影響。

不過劉沛滕提醒，「樺加沙」颱風離台灣最近的時間預計落在周一晚間至周二，暴風半徑可到280公里到300公里，暴風半徑可能涵蓋南台灣，也可能為東半部帶來較大雨勢，但路徑仍可能偏南或偏北，要留意最新颱風預報資訊。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今日天氣方面，中部至西半部地區白天多雲、偶有陽光，但中午過後仍可能出現午後雷陣雨。受先前熱帶性低氣壓外圍環流影響，偏東南風環境仍將持續，台東、恆春半島、花蓮等地零星降雨可能持續，午後雷雨較強，中南部、桃園到苗栗山區有局部大雨或豪雨。

劉沛滕指出，周日到周一清晨受樺加沙颱風外圍環流將影響台灣，北部及東半部，包括宜蘭、花蓮、台東等地區，可能出現間歇性降雨，宜蘭、大台北東側雨勢比較大，周日午後仍有雷陣雨，周一到周三清晨，東半部有明顯降雨，花蓮、台東、高屏山區和宜蘭山區降雨量更可能達豪雨等級以上。

海面風浪方面，今晚開始北海岸、東半部及恆春半島將出現強浪，周一起南部沿海也可能出現大浪。周一至周二，全台各地風力增強，陣風明顯增強，浪高可能超過三公尺，建議民眾避免非必要外出及海上活動。此外，北部及中部地區周一、周二高溫仍可達37度。