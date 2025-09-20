樺加沙「好大一顆」全台有感！　爆發成長南部跑不掉

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

第18號颱風「樺加沙」20日2時的中心位置在北緯 16.4 度，東經 129.9 度，以每小時5公里速度，向西北進行。中心氣壓988百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒 38 公尺，七級風平均暴風半徑 180 公里。從衛星雲圖上可以清晰看到樺加沙的環流範圍相當廣闊。根據專家分析，當樺加沙接近台灣南端時，颱風將進入強度巔峰期，部分南部地區可能進入暴風圈。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，樺加沙中心昨晚位於台東東南方1200公里處，環流正持續整合並快速增強。預計周二（23日）颱風將通過巴士海峽，屆時距離台灣最近，並可能達到強烈颱風等級。專家表示，這段時間正是樺加沙的強度最高峰，南部地區需提高警戒。

▲樺加沙颱風動態。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

未來48小時，太平洋高壓的強弱成為路徑變化的關鍵。高壓減弱期間，樺加沙將朝西北方向移動；而周日（21日）下半天高壓增強後，颱風將偏西移動，速度加快。若高壓增強速度過慢，樺加沙可能更接近台灣，導致風雨影響更加明顯，這也使未來兩天成為路徑變數的重要觀察期。

根據目前推估，周一傍晚樺加沙的暴風圈會開始影響到恆春半島及台東地區，隨後在夜間掃過南部與台東陸地。雖然颱風不會直接登陸台灣，但南部及東部仍受其暴風圈籠罩，北部也可能因外圍環流出現風雨。專家提醒，路徑仍存不確定性，風雨影響大小需視未來情況而定，民眾需密切關注最新氣象資訊。