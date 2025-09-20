國民黨主席選舉今抽號次　羅智強3號、郝龍斌4號、鄭麗文5號

▲國民黨主席選舉今抽號次 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉今（20日）召開中央選舉監察委員會，確認登記參選黨主席的6位候選人均符合參選資格，隨即進行候選人號次抽籤，依照完成登記之順序所抽出號次為，鄭麗文5號、羅智強3號、卓伯源6號、郝龍斌4號、蔡志弘2號、張亞中1號。

國民黨指出，114年主席選舉中央選舉監察委員會上午召開首次會議，與會委員共同推舉副主席連勝文擔任召集人。會中確認登記參選六位候選人均符合參選資格，隨即進行候選人號次抽籤。

抽籤過程，鄭麗文沒有派代表，由連勝文代抽5號，羅智強的代表抽出3號，卓伯源代表抽到6號；郝龍斌代表抽到4號；蔡志弘自己出席，抽出2號；張亞中未派代表，連勝文代抽到1號。

召集人連勝文致詞表示，希望候選人在競選過程中儘量互相尊重，「真正的敵人並不在黨內」，競選過程中難免會有激烈的場合，但希望候選人及助選人員能自我約束，避免不必要的人身攻擊與垃圾話，注意維持黨的形象。

連勝文懇切呼籲，歷經過去4年許多人的犧牲及努力，好不容易現在黨有些起色，民眾也願意給予支持，希望大家不要在選舉過程中破壞黨的形象與尊嚴，否則黨紀將給予嚴厲處分。希望大家心中要有黨大於個人的理念，讓這次選舉成為國民黨加分的過程。

114年主席選舉將於10月18日投票，預定於10月4日至10月15日期間舉辦候選人政見說明會，選務單位將於下周邀集候選人協調政見會相關事宜。國民黨呼籲所有黨員踴躍投票，支持心中理想的候選人，帶領黨面對2026、2028年大選的關鍵挑戰，讓國民黨穩健前行，繼續為中華民國努力奮鬥。

