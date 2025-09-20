指曹興誠配合賴清德搞大罷免　羅智強開告求償1000萬元

▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

聯電前董事長曹興誠日前力挺大罷免，更是罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，國民黨立委羅智強今（20日）表示，曹興誠配合總統賴清德搞全台大惡罷，踐踏傷害他最敬愛的立法院兄弟姐妹，還說他是「中共地下黨員」，「我沒在客氣，一句抹黑，求償1000萬」。

羅智強提到，今天是首場黨主席辯論，他要拋出一個超級好消息，他要告全台大惡罷的抹黑造謠頭子曹興誠，求償1000萬元，為徐巧芯出氣，為被曹興誠踐踏霸凌的立法院兄弟姐妹們伸張正義。「大家開心嗎，鼓鼓掌吧」。

羅智強指出，在談為什麼要告曹興誠前，想先說一件讓大家笑一笑的事。昨天，他在立法院遇見邱議瑩，她看到他，那個臉，臭到十公里外都聞得到。為什麼，因為，他即將成為「讓邱議瑩有前科的人」。邱議瑩在立法院打他耳光，他先提出了民事告訴，法院很快地判她賠他20萬元。這是羅智強還她的第一個耳光。

羅智強說明，他再立刻把這20萬元，捐給高雄因罷免黃捷、被民進黨的東廠檢調追殺的年輕夥伴，捐給罷免黃捷的團體。他要告訴大家「罷免黃捷的錢」是「邱議瑩」出的。這是羅智強還她的第二個耳光。民事勝訴還沒完，他再告她刑事公然侮辱，邱議瑩上週被起訴了，最重可判一年有期徒刑，她可能坐牢，這是羅智強還她的第三個耳光。

羅智強說，對於這個打人、踹門、囂張跋扈幾十年，曾用「臭豆腐」羞辱國父孫中山先生的邱議瑩，羅智強讓她大翻車、讓她踢到大鐵板，「這是我參選黨主席，能還給台灣公道、為國父出氣，所能獻上的最棒禮物！」。

「但，禮物不會只有這一個。」羅智強說，「今天，我要送出另一份大禮，提告曹興誠，求償1000萬」，曹興誠配合賴清德搞全台大惡罷，踐踏傷害他最敬愛的立法院兄弟姐妹！他抹黑羅是「中共地下黨員」，「我沒在客氣，一句抹黑，求償1000萬。我要讓曹興誠和邱議瑩一樣踢鐵板」。

羅智強喊話，各位親愛的黨員同志，10月18日，就要選出國民黨主席，在投票前，不妨想一想，請問還有誰能像羅智強一樣強悍有戰鬥力，把邱議瑩電爆，要曹興誠付出代價，為國民黨爭氣、為國父爭公道？就是羅智強。



