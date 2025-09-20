劍指羅智強？鄭麗文喊黨主席「專職專任」　誰選總統非現在就說好

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席改選首場辯論會今（20日）下午登場，然而，投入國民黨主席改選的立委羅智強日前宣布，若自己當選，在2026年後，會徵召盧秀燕選總統，並支持其接任黨主席。對此，國民黨主席候選人鄭麗文今指出，黨主席絕對不可能是單純看守，應是專職專任，2028國民黨要提名誰，現在不需要擔心，也不需要現在就講好要給誰，因為黨內可能也有其他非常優秀的黨內同志，這些人都不應該被排除，國民黨應該要尊重制度。

羅智強日前承諾，若自己當選主席，不會參選2028年總統，且在2026年完成縣市長選舉任務後，3個月內以黨主席身分徵召盧秀燕參選總統，並於徵召盧秀燕後，辭去主席，支持盧秀燕接任黨主席，讓總統參選人的團隊與黨中央團隊合而為一，發揮最大戰鬥力量。

不過鄭麗文今透過影片表示，這個黨主席絕對不可能是過渡的黨主席，因為百廢待舉，更何況有這麼嚴厲而危險的仗，在等著我們打，那每一天，你要對付民進黨無所不用其極，而且民進黨沒有界限的，連司法都可以如此動用了。鄭麗文強調，所以不可能說，黨主席是無所事事的，或者說只是一個太平時期，單純看守的黨主席，這是不可能的。

至於接下來如何藍白合？如何整頓國民黨這支戰鬥隊伍？鄭麗文指出明年的選舉不但不能輸，而且台南跟高雄的機會大好，國民黨還要贏，這都有非常繁重的工作，所以黨主應該是專職專任的黨主席，

此外，鄭麗文點出，盧秀燕市長做什麼樣的決定，國民黨都非常支持，但是要成為國民黨的總統候選人，不能夠再犯同樣的錯誤，如果是一個眾望所歸，黨內外都很支持的候選人，也會在公開初選的程序中勝出。

鄭麗文直言，所以2028國民黨要提名誰，現在不需要擔心，也不需要現在就講好要給誰，因為黨內可能也有其他非常優秀的黨內同志，這些人都不應該被排除，最後，她呼籲，國民黨應該要尊重制度，讓制度說話，國民黨應該要變成是一個真正大黨應該有的風範。