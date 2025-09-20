超高顏值助陣！她代郝龍斌抽國民黨主席選舉號次　真實身份曝光

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉昨日（19日）截止登記，今（20日）進行候選人號次抽籤。媒體注意到，昨日站在前台北市長郝龍斌身旁的年輕女子，今日更代表郝出席抽籤，引發關注。經媒體詢問，這名女子是律師葉慶元的女兒葉喆榛。她受訪時靦腆表示，未來有需要的話，也會在郝團隊幫忙，年輕人會一起幫忙出謀劃策。

▲律師葉慶元女兒葉喆榛替國民黨主席候選人郝龍斌抽號次。（圖／記者崔至雲攝）



昨日登記時，郝龍斌特別攜帶大春所書寫的「無私」墨寶現身，而葉喆榛則在一旁陪同。今日她抽中4號後，更大聲喊出「勢在必得、支持郝龍斌」，展現氣勢。

▲葉喆榛昨陪同郝龍斌登記參選，一起手持「無私」墨寶 。（圖／記者黃克翔攝）

事後，她接受媒體訪問透露，她是葉慶元的女兒葉喆榛，目前就讀政治大學。她表示，「我從小就看過郝龍斌，就覺得他是非常好的人，爸爸也說他是做事的人，對他都是有崇拜的心，今天來，希望給他支持，郝龍斌過去政績包含ubike、捷運線路，對於生活中有非常大的幫助，非常謝謝郝龍斌的這些成就」。

對於之後會不會加入郝團隊，葉喆榛靦腆表示，「還不確定，需要的話應該會來幫忙」，她也強調，年輕人團隊為一起幫忙出謀劃策。