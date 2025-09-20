朱立倫主席任期邁入尾聲　凌濤曝：曾自掏腰包解黨工薪水燃眉急

▲國民黨主席朱立倫與黨公職合影。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

實習記者石嘉豪／台北報導

隨著國民黨主席改選在昨日登記截止，也正式宣告主席朱立倫的任期進入倒數階段，對此，國民黨桃園市議員凌濤今（20日）在社群平台發文表示，4年前，國民黨當時黨產被追殺殆盡，真正的「無米可炊」，連黨工薪水都發不出來，朱主席是在交接前，自掏腰包解決黨工薪資的燃眉之急。4年來，朱堅持走「中道理性」的路線，讓國民黨在地方縣市是最大政黨，在國會也是最大政黨，國民黨走出幽谷，重新獲得台灣人民的支持。

凌濤表示，隨著主席選舉登記截止，外界所有的紛擾與對「交棒與否」的揣測，都該塵埃落定，此刻，他回顧這一屆黨務團隊的四年，在主席、黨工、黨公職，以及所有藍營支持者的努力之下，國民黨走出幽谷，重新獲得台灣人民的支持。

凌濤認為，四年前，國民黨當時黨產被追殺殆盡，財務狀況是真正的「無米可炊」，甚至連黨工的薪水都發不出來，他記得當時朱主席是在交接前，就自掏腰包解決薪資的燃眉之急。

凌濤強調，那是一個士氣低迷、前途未卜的時刻，正在黨最艱困，而民進黨府院黨資源最豐沛，最為張狂的時刻，朱立倫主席及所有黨務團隊接下了這副重擔。

關於朱立倫4年來的表現，凌濤點出，朱立倫穩扎穩打，堅持走「中道理性」的路線，為國民黨爭取中間選民的支持，且堅持「提對的人」，讓國民黨的執政縣市版圖不斷擴大。

此外，凌濤進一步點出，朱立倫還力行「年輕化」，讓議會和國會看見更多優秀的新世代，這些改變，皆清晰可見，最終，還成功守住了中道理性路線，終結了社會對立的大罷免，也讓國民黨在地方縣市是最大政黨，在國會也是最大政黨。

凌濤指出，這些成果，都是國民黨為台灣人民、為中華民國，守住民主制衡，不讓民進黨為所欲為的底氣，現在國民黨走在正確的路上，朱主席的任期即將結束，但這個團隊，會堅持理念，用自己的定位及角色，在任何一個角落，繼續為台灣打拚。