全台最悠久高校長榮中學140週年　88歲校友吳南河返校揭碑

▲台南市長榮中學校長許德勝、牧師及88歲傑出校友吳南河共同揭開十字架感恩紀念碑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台最悠久的高校──長榮中學，19日舉辦「百世榮美」創校140週年感恩禮拜，並舉行「碑立新章典禮」，將舊校門的十字架感恩紀念碑復位回原址，典禮特別邀請高齡88歲的傑出校友、台南名醫吳南河返校揭碑，場面莊嚴而感人。

校長許德勝致詞表示，140年來長榮中學堅守基督信仰與全人教育的使命，不僅是台灣近代教育的先鋒，更是台南文化與社會發展的重要推手。許校長說：「今天我們站在歷史與未來的交會點，向過去致敬，也為未來展望。」

活動中特別迎來日本姊妹校關東學院高等學校校長森田祐二與事務長真山俊介親臨祝賀。森田校長更以中文致詞，誠摯的祝福與努力的發音，感動全場師生與校友，展現兩校深厚情誼。

隨後進行的「碑立新章典禮」，由吳南河醫師慷慨捐贈復位的1938年十字架感恩碑正式揭幕。這座碑不僅是一塊石雕，更凝聚著青春、夢想與信仰，象徵跨世代的精神傳承。

同場於椰林藝廊開展「記憶的榮光百世榮美映像展」，透過珍貴校史照片與文物修復成果，帶領師生與校友回望歲月痕跡。現場不少校友駐足凝視老照片，低聲憶起往日時光，氛圍溫馨感人。