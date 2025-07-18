　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國第一！長榮中學奪科展生物科金牌　寫下創校首金紀錄

▲台南市長榮中學三位學生以《長足衛蜈蚣之研究》勇奪第65屆全國科展生物科第一名，為台南寫下榮耀紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長榮中學三位學生以《長足衛蜈蚣之研究》勇奪第65屆全國科展生物科第一名，為台南寫下榮耀紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長榮中學再創歷史新猷！在第65屆全國中小學科學展覽會中，國二1班李品澔、謝允斌與孫榆恩三位同學，以《長足衛蜈蚣之研究》勇奪生物科全國第一，擊敗全台22縣市代表，為台南市奪下生物科最高榮譽，也寫下長榮中學首度奪金的紀錄，成為本屆最大亮點之一。

長榮中學自第63屆起連續三年拿下台南市生物科科展冠軍，今年不僅完成三連霸，更首度晉級全國賽勇奪金牌。三位學生歷時一年半投入研究，歷經多次實驗失敗與資料異常，仍堅持到底，在逾千件參賽作品中脫穎而出，展現堅強的研究實力與團隊默契。

許校長感性表示：「你們選擇了一條艱難卻充滿價值的路，在一次次實驗與挑戰中堅持不放棄，最終站上全國舞台，這份勇氣與毅力令人動容。」他勉勵學生：「你們也當這樣跑，好叫你們得著獎賞。」期許學生在未來人生旅程中，持守信念、跑出榮耀。

▲台南市長榮中學三位學生以《長足衛蜈蚣之研究》勇奪第65屆全國科展生物科第一名，為台南寫下榮耀紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

三位同學回憶研究過程坦言：「從零開始、從挫折中學習，每一次的調整與堅持，都是團隊努力的見證。能拿下全國第一，是信念與汗水交織的成果，也是人生重要的歷練。」他們也感謝三位指導老師卓猛暉、黃怡倩與楊志鴻的陪伴與指導，讓研究路上不孤單。

許校長特別指出，科展的榮耀背後，是教師長期的耕耘與支援。「學生的成功，是老師們用時間、耐心與愛灌溉出來的成果。」他也強調，長榮中學將持續深化「探究與實作」的課程核心，培育更多具創新與實踐能力的青年才俊，在科學之路上持續發光發熱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「基隆－石垣島」渡輪擬9月開航　旅遊業者：恐衝擊離島觀光
快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」在台灣辦　登上大巨蛋
輕颱薇帕增強中！　暴風圈會再擴大
砸23萬做人工陰莖！最後只剩9cm氣炸
台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！本尊：我就是…親民舉動全被拍
快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日
假AI投資多人上當！　被騙11.6億
LIVE／薇帕外圍環流傍晚殺到　氣象署最新說明
快訊／海警發布　首波警戒範圍曝
逆轉確定！蔡易餘20萬不用賠了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主　枋寮警解圍

六大長照協會赴立院提五大訴求　籲健全法規、減輕產業壓力

全國第一！長榮中學奪科展生物科金牌　寫下創校首金紀錄

災時即戰力！　台南首辦防災協作中心聯合訓練強化第一線專業

桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采多元

詐團出新招！　中原大學推廣處遭冒用招生詐騙　

大罷免前　運彩公會理事長發公開信：國會可換人制度不能換魂

超人氣「好想兔」7/19-27日現身桃藝工坊 來「技能試煉所」手作體驗

冷氣安裝作業風險高　桃園勞檢處：落實防墜保護不可少

2025新北燈會勇奪國際大獎　創新魅力躍上國際舞台

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主　枋寮警解圍

六大長照協會赴立院提五大訴求　籲健全法規、減輕產業壓力

全國第一！長榮中學奪科展生物科金牌　寫下創校首金紀錄

災時即戰力！　台南首辦防災協作中心聯合訓練強化第一線專業

桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采多元

詐團出新招！　中原大學推廣處遭冒用招生詐騙　

大罷免前　運彩公會理事長發公開信：國會可換人制度不能換魂

超人氣「好想兔」7/19-27日現身桃藝工坊 來「技能試煉所」手作體驗

冷氣安裝作業風險高　桃園勞檢處：落實防墜保護不可少

2025新北燈會勇奪國際大獎　創新魅力躍上國際舞台

《逆愛》宣布今晚復播！　「5天內播4集」粉絲嗨翻：終於等到了

手機門號綁定遊戲帳號「是詐團用過的」　他挨告獲無罪

桃園罷免爭議明德里2人法辦　又傳鄰長發公告「夾帶反罷文宣」

罷團指赴陸見王滬寧搞「統戰密談」？　王鴻薇駁：是去為觀光發聲

1.6億打造高鐵災難！李李仁「憋氣肉搏」險窒息：看到人生跑馬燈

巨乳妹賣淫脫光後「胸部大縮水」！3老司機控詐騙　極樂4P夢碎報警

聯合國安理會緊急會議　敘利亞指控：以色列破壞敘國穩定

「基隆－石垣島」渡輪擬9月開航　旅遊業者：恐衝擊離島觀光

快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主　枋寮警解圍

【現場確認】稱嘉義損毀光電板已清理99%！　黃國昌秀慘況打臉經濟部

地方熱門新聞

桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采

詐團出新招　中原大學推廣處遭冒用招生詐騙　

大罷免前　運彩公會理事長發公開信：國會可換人制度不能換魂

冷氣安裝作業風險高　落實防墜保護不可少

超人氣「好想兔」7/19-27日　現身桃藝工坊

連續14天史上最硬教召　花蓮巿長致贈加菜金

黃偉哲視察七股學甲災後補助感謝高雄義消、國軍弟兄挺災民

災後補助即日開跑！台南啟動風災修繕救助每戶最高補助10萬元

新北燈會勇奪國際大獎　創新魅力躍上國際舞台

桃園道路有簡體字！市府：是省道

台南左鎮化石園區變身「化石動物園」攜手國家地理打造自然冒險

全國第一！長榮中學奪科展生物科金牌寫下創校首金紀錄

台南首辦防災協作中心聯合訓練強化第一線專業

新北導入CCTV即時監控　打造智慧防汛新標竿

更多熱門

相關新聞

即／被點名首任運動部長　李洋首度現身反應曝

即／被點名首任運動部長　李洋首度現身反應曝

運動部即將在9月9日掛牌，但首任部長人事戰早已開打，原本一度被視為部長熱門人選的教育部次長張廖萬堅現深陷爭議，另一被點名的奧運金牌羽球選手李洋呼聲高。今天李洋在台中出席活動，被問到相關問題時面無表情、沒有回答，媒體想追問都被主辦單位及經紀人擋下。

邁向世界舞台！長榮中學與奧克蘭大學提供直通國際名校管道

邁向世界舞台！長榮中學與奧克蘭大學提供直通國際名校管道

清大實驗室徵人餵花枝！工作內容曝光

清大實驗室徵人餵花枝！工作內容曝光

苗栗女勇消黃雅慧　世界警消運動會桌球奪2金1銀

苗栗女勇消黃雅慧　世界警消運動會桌球奪2金1銀

彰警訓練科長林世明　勇奪世警運柔道金牌

彰警訓練科長林世明　勇奪世警運柔道金牌

關鍵字：

長榮中學生物金牌

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

薇帕颱風「大隻到有點令人害怕」　專家：海警擦邊球

Coldplay演唱會抓包他不倫小三！網瘋傳CEO道歉聲明

中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面