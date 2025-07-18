全國第一！長榮中學奪科展生物科金牌　寫下創校首金紀錄

▲台南市長榮中學三位學生以《長足衛蜈蚣之研究》勇奪第65屆全國科展生物科第一名，為台南寫下榮耀紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長榮中學再創歷史新猷！在第65屆全國中小學科學展覽會中，國二1班李品澔、謝允斌與孫榆恩三位同學，以《長足衛蜈蚣之研究》勇奪生物科全國第一，擊敗全台22縣市代表，為台南市奪下生物科最高榮譽，也寫下長榮中學首度奪金的紀錄，成為本屆最大亮點之一。

長榮中學自第63屆起連續三年拿下台南市生物科科展冠軍，今年不僅完成三連霸，更首度晉級全國賽勇奪金牌。三位學生歷時一年半投入研究，歷經多次實驗失敗與資料異常，仍堅持到底，在逾千件參賽作品中脫穎而出，展現堅強的研究實力與團隊默契。

許校長感性表示：「你們選擇了一條艱難卻充滿價值的路，在一次次實驗與挑戰中堅持不放棄，最終站上全國舞台，這份勇氣與毅力令人動容。」他勉勵學生：「你們也當這樣跑，好叫你們得著獎賞。」期許學生在未來人生旅程中，持守信念、跑出榮耀。

三位同學回憶研究過程坦言：「從零開始、從挫折中學習，每一次的調整與堅持，都是團隊努力的見證。能拿下全國第一，是信念與汗水交織的成果，也是人生重要的歷練。」他們也感謝三位指導老師卓猛暉、黃怡倩與楊志鴻的陪伴與指導，讓研究路上不孤單。

許校長特別指出，科展的榮耀背後，是教師長期的耕耘與支援。「學生的成功，是老師們用時間、耐心與愛灌溉出來的成果。」他也強調，長榮中學將持續深化「探究與實作」的課程核心，培育更多具創新與實踐能力的青年才俊，在科學之路上持續發光發熱。