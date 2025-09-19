　
    • 　
>
政治

國民黨列優先法案「年改改回去」　綠委遺憾：2大方向推新會期法案

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（19日）開議，國民黨團放話，新會期優先處理停砍軍公教年金。對此，綠委吳思瑤表示，一個高度具有社會爭議、會踐踏世代正義、會造成職業不公平的法案，居然成為國民黨的優先法案。希望新的會期，真的是落實福國利民，而不是政治優先。吳也提到，新會期優先法案兩大方向，包含進步法案，會以民生優先、經濟優先、青年及弱勢優先為基礎，還有國安法案，包含行政院昨日提出的海纜七法、以及《兩岸人民關係條例》、或是《國家安全法》、或是《陸海空軍刑法》修法等等。

對於優先法案，吳思瑤表示，到目前為止，行政院正在加緊跟黨團同仁，以委員會為單位，進行會期優先法案的溝通。今天中午就是第一場次。就過去的運作經驗，執政黨團會跟行政部門團結一致，基本上行政部門透過行政院會送出的法案，當然都是黨團要全力推動的優先法案。

吳思瑤透露，目前在新會期要呈現給國人的，我想有兩大方向：第一、大方向是國家大進步的法案。第二、大類是國家更安全的法案。

吳思瑤指出，在進步法案的部分，會落實賴總統所說的四個優先：民生優先、經濟優先、青年及弱勢優先，這四個優先會反映在法案的優先順序上，也會在這四個優先的基礎之上來提出很多的相關議案，不管是新的立法或是法案的修法。

第二部分，國安法案，已經有昨天行政院通過的「海纜七法」，未來還有十多個法案，攸關賴清德總統提出的國安十七項，例如《兩岸人民關係條例》、或是《國家安全法》、或是《陸海空軍刑法》等等。

吳思瑤強調，國家進步的法案，聚焦在民生、經濟、青年及弱勢優先；在國家更安全的法案，就是「海纜七法」，乃至於其他的國安法案。民進黨團在這個會期，我們是國家優先，民生至上。

吳思瑤也提到，比較遺憾的是，目前在野黨召開的記者會對外說法，優先的議案卻是是要讓「年改走回頭路」，一個高度具有社會爭議、會踐踏世代正義、會造成職業不公平的法案，居然成為國民黨的優先法案。希望新的會期，真的是落實福國利民，而不是政治優先。

「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」
4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」
時速90！4少年慘死「全未繫安全帶」　800m絕命路線曝

徐國勇稱台灣沒光復節　黃國昌：政治凌駕法律是賴清德指示？

徐國勇稱台灣沒光復節　黃國昌：政治凌駕法律是賴清德指示？

民進黨秘書長徐國勇稱台灣沒有光復節一事不斷延燒。民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今（19日）說，徐國勇是律師出身，應該要對法律規定非常熟悉，「還是徐國勇是因為民進黨上面有更高的政治指導，用政治凌駕法律，導致做出這樣的發言？」這問題恐怕不是徐國勇一個人可以承擔，恐怕要由民進黨主席賴清德出來說清楚講明白。

免費訂閱《ETtoday電子報》
