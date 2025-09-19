徐國勇稱台灣沒光復節　黃國昌：政治凌駕法律是賴清德指示？

記者陳家祥／台北報導

民進黨秘書長徐國勇稱台灣沒有光復節一事不斷延燒。民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今（19日）說，徐國勇是律師出身，應該要對法律規定非常熟悉，「還是徐國勇是因為民進黨上面有更高的政治指導，用政治凌駕法律，導致做出這樣的發言？」這問題恐怕不是徐國勇一個人可以承擔，恐怕要由民進黨主席賴清德出來說清楚講明白。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



黃國昌說，這事情要請賴清德主席自己出來釐清一下，眾所周知，徐國勇是律師出身，應該要對法律規定非常熟悉。目前立法院三讀通過的國定假日法，就明定光復節就是假日，唸法律的徐國勇不知道嗎？如果不知道的話，這問題很嚴重。

「還是徐國勇是因為民進黨上面有更高的政治指導，用政治凌駕法律，導致做出這樣的發言？」黃國昌強調，這問題恐怕不是徐國勇一個人可以承擔，恐怕要由民進黨主席賴清德出來說清楚講明白，一個黨的秘書長講這樣的話，是主席有指示？是代表民進黨黨的價值？這個社會對於徐國勇耍嘴皮沒有太高的興趣。

張啓楷則表示，台北市政府應緊盯民進黨黨公職人員，是否依法於台灣光復節放假一日，並質疑若如徐國勇所言台灣沒有光復，如今賴清德又是哪一個國家的總統？

張啓楷批評，賴清德總統曾說大罷免大失敗後應致力於朝野和解、全民休養生息，實際卻變成鬥雞政府，繼續違法亂紀。針對軍人加薪、調高退休警消所得替代率相關預算，行政院違法拒絕編列，這種土匪心態應該趕快醒來，若繼續當家鬧事且變本加厲，將會被人民繼續教訓。