政治 政治焦點 國會直播 專題報導

懶人包／柯建銘輕舟已過萬重山！　8月逼宮大戲今終落幕　

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

823大罷免大失敗後，民進黨掀起檢討聲浪，被視為大罷免始作俑者的民進黨立法院黨團總召柯建銘，成了綠營頭號戰犯，在823後短短幾天時間，民進黨展開一系列綿密攻勢，府黨聯手逼宮柯建銘，連總統賴清德都出手，只見柯建銘老神在在，一再重覆「此時無聲勝有聲」，要大家繼續看下去。今天（19日），這場逼宮大戲終落幕，儘管兩岸猿聲啼不住，但輕舟已過萬重山，柯建銘還是繼續留任黨團總召。《ETtoday新聞雲》特別整理8月逼宮時序，供讀者了解「薑還是老的辣」！

8月24日 黨團幹部爆發請辭潮

823大罷免再被完封後，民進黨團隔日爆發幹部請辭潮，幹事長吳思瑤率先表態不續任幹事長，隨後副幹事長林楚茵、書記長陳培瑜、副書記長林月琴、郭昱晴等五位女性幹部接連宣布將卸下黨團職務，此一驚天之舉，被外界認為是要逼宮柯建銘。

當時，柯建銘僅表示，黨團幹部表現都是100分，希望能慰留這些幹部。至於外界認為逼宮辭去總召一事，他批評，在朝小野大的局勢下，黨團應更加團結奮鬥，絕不能投降，逼宮是部分媒體炒作，總召任期是一年。

8月25日　黨團幹部去意堅決　柯建銘態度保留

針對柯建銘的慰留，吳思瑤25日受訪透露，柯建銘打了許多通電話，但她不敢接，認為這是「很尷尬的問題」，自己會任職到8月底，黨團一定會找得到比她更好的人。

陳培瑜表示，自己有接到柯建銘1通電話，但她相信黨團重組可以看到更多比她資深優秀的委員擔任職務。此前未發聲的黨團副幹事長王義川隨後也表態，任期本來就到8月31日，9月開始黨團就會推舉新的幹部。

柯建銘面對媒體詢問是否會辭去總召、留任，以及是否有被逼宮壓力時，僅回應「多謝大家關心，謝謝指教」。

▼823大罷免結束後，民進黨團隔日爆發請辭朝，幹事長吳思瑤率先表態不續任幹事長。（圖／記者李毓康攝）

8月26日　黨內開炮　劍指柯建銘假傳聖旨

新潮流要角、前立委段宜康在臉書發文寫道「沒有人可以說自己無可替代，這才是內部民主」，讓外界質疑是在暗示柯建銘請辭負責，引起熱議。

緊接著，綠委郭國文開出第一槍，他承認曾在黨團大會對柯建銘飆罵髒話，強調「這來自於我對黨團路線的不滿與檢討」，過去許多法案，為了與藍白「全面對抗」，不只禁止自己立委提案，甚至連院版也禁止提。普發1萬當時超過10位立委輪番發表意見，但柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為稱會違憲，這種「假傳聖旨又忽視他人意見的做法」，讓他站出來用強硬的方式反抗。

媒體人樊啓明認為，郭國文不是普通民進黨立委，他是嫡系中的嫡系，沒有經過賴總統的同意，不可能批柯建銘這麼白的話，「假傳聖旨」，這句批評是關鍵。

民進黨立委林淑芬也接棒開轟柯建銘，她表示，黨團會議毫無討論，直接下達命令，大家一頭霧水認為不宜，總召也是威脅跑票者開除，不管命令有沒有欺上瞞下，或是假傳聖旨，但因為會議沒收討論，才讓握有權力的人恣意妄為，不是嗎？民進黨團還要這樣繼續運作下去，讓黨團會議徒具形式、喪失民主的討論嗎？

▼民進黨立委郭國文開出第一槍，痛批柯建銘「假傳聖旨又忽視他人意見的做法」。（圖／記者湯興漢攝）

8月27日　逼宮越演越烈　柯建銘引詩句回應

民進黨立委王世堅27日表示，柯建銘應審時度勢、知所進退，希望柯對社會的回覆不要再是謝謝指教，而是謝謝收看。

面對一波波攻勢，柯建銘引用曹植《七步詩》的「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急」回應外界，更強調大罷免案是為了窮盡一切可能讓國會過半，有何過錯？

黨團副幹事長王義川晚間則宣布，新會期將不會續任黨團幹部，並向黨主席賴清德提出辭去政策會執行長一職，面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台需要進行調整。

在王義川請辭後，民進黨團幹部「七長剩一長」，僅剩總召柯建銘一人。據了解，新任秘書長徐國勇26日在黨中央邀各派系開會，表達黨主席賴清德也有要求立院改組之意，徐國勇會中更請出總統府秘書長潘孟安與柯建銘「溝通」，表達「賴清德意志」，也發動跨派系立委連署改選黨團幹部，劍指柯建銘意味濃厚。

據了解，總統府秘書長潘孟安晚間親自拜訪柯建銘，希望能主動讓步，但柯建銘對此僅回應「此時無聲勝有聲」。

8月28日　賴清德明確表態支持黨團改組

總統兼民進黨主席賴清德28日明確表態，當前局勢充滿挑戰，因此府院黨、黨團都應該做必要的改組或改選，黨中央和行政院已有所調整，黨團也應該要適當調整，這情況下改組，也都會符合社會期待。

在多位黨內立委連署改選黨團幹部、黨主席賴清德也明確表態後，柯建銘卻下達黨籍立委甲級強制動員令，29日在立法院議場召開「黨團會議」，引起熱議。

媒體人周玉蔻認為，這是總召的逆襲，在議場站著開會，就不會劍拔駑張，因為沒有麥克風。而且「這樣的場地無法討論改選」，連署圍毆？老柯又不是吃素的！

▼總統兼民進黨主席賴清德明確表態，府院黨、黨團都應該做必要的改組或改選，符合社會期待。（圖／記者陶本和攝）

9月1日 挺過逼宮危機　柯建銘展開新會期

在黨內連署要求改選幹部、29日立院第3會期末最後一天逼宮未果後，立法院新會期9月1日報到，柯建銘表示，黨團會行文給所有成員，請有意願擔任「六長」的來登記，至於總召任期，他強調，到明年2月1日。

9月19日 新黨團幹部出爐

立法院今（19日）開議，民進黨團幹部出爐，黨團總召柯建銘確定做滿任期一年，而經推舉表決後，由綠委鍾佳濱出任黨團幹事長、陳培瑜續任書記長。

至於之前黨中央連署總召改選一事，柯建銘回應，今天是幹事長、書記長選舉，今天沒有人提出連署或臨時動議，再度強調「任期到明年二月一日」。

▼民進黨團幹部出爐，黨團總召柯建銘確定做滿任期一年，而經推舉表決後，由綠委鍾佳濱出任黨團幹事長、陳培瑜續任書記長。（圖／記者林敬旻攝）

