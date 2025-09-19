大陣仗陪登記參選黨主席　郝龍斌舉「無私」誓言做黨內團結桶箍

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉今（19）日截止登記，前台北市長郝龍斌大陣仗率多名議長、立委、議員等，前往黨中央登記參選。郝龍斌受訪時帶著張大春為他所寫的墨寶「無私」兩字，並表示，他會用無私的心態，替黨內從政同志做最好的「轎夫」，要做黨內團結的桶箍，更要做更大誠意求同存異，成就藍白合。

▲郝龍斌登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）



郝龍斌說，他當過兩屆立委、環保署長以及兩屆台北市長，他一生奉獻黨，可是最近這一年以來，看到賴清德主政用意識形態治國，主張台獨，讓兩岸關係只有更壞而沒有最壞，同時發動仇中、反中的政治鬥爭，鬥陸配，鬥路邊自拍、直播的路人，更發動大罷免鬥在野黨立委，讓社會動盪不安，讓國家空轉一年。

郝龍斌也說，民進黨主張非核家園，讓能源產生大危機，工業用電、民生用電天天走鋼索，且老百姓「用肺發電」，傷害健康。

郝龍斌接著說，大家很關心的對美關稅談判，民進黨堅持密室協商，步步退讓，現在公布的對美出口關稅，我方遠高於所有出口競爭的國家，造成我方的廠商關門歇業，失業率創歷史新高。反民主的大罷免大失敗後，民進黨也沒有反省，繼續操作意識形態，用扭曲的台獨史觀附和美國。

郝龍斌喊話，只有用選票教訓民進黨，在2028年下架賴清德，台灣才可能民主、自由、安定、繁榮，因此他決定挺身而出，替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的「桶箍」，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。

郝龍斌也強調，黃復興有非常多老前輩、現在的工作者，積極表態支持他，他們也自發性地在網路上傳支持名單，這些人將來也會替他安排，跟他們的老戰友、老同事見面，協助他爭取支持跟認同，對於黃復興這塊有相當的把握，可以爭取到他們的支持。

此外，今日新北市議長蔣根煌現身支持，郝龍斌說，很多的縣長、議長包括很多立委，在他過去擔任台北市長時，都有共事合作的經驗，也建立了相當的互信，非常感謝他們的支持，相信將來他當黨主席，不僅要他們的支持，更重要是也可以跟他們溝通、協調，把國民黨的力量發揮到極大。



