趙少康喊「號召不投你」　張亞中轟：黨員是「郝趙集團」的嗎？

記者崔至雲／台北報導

孫文學校總校長張亞中近日認為，國民黨是「朱家天下傅家黨」，甚至台中市長盧秀燕不選黨主席，朱立倫就找郝龍斌、趙少康來接，趙少康轟，「亂講一通」，「我絕對不會支持你，而且號召黨員不要投你」。張今（19日）受訪時再轟，趙在節目上面目猙獰、咆哮講話，很難相信這是專業主持人的作為，「黨員是你的嗎？黨員是你們『郝趙集團』的嗎？你叫黨員投、黨員就投，你叫黨員不投就不投？這是什麼樣的心態？這不是權貴心態嗎？」。

▲張亞中登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）



張亞中今赴黨中央登記參選黨主席，針對近日他抨擊國民黨永遠是「家天下」的醬缸文化，遭外界認為，大罷免沒出力還這樣破壞國民黨團結。張亞中受訪時表示，任何黨主席都希望黨是團結的，有為有守的黨主席，應該掌握黨的狀況，大罷免期間他有跟黨報告過，黨中央也知道他隨時可以為黨中央效勞，可是不知道羅智強是不知道還是要誤導大家，他雖然沒在大罷免期間在台上吶喊，但他為了大罷免寫4、50篇文章，對於外界說大罷免期間沒有出力，完全是一個謊言，覺得非常不以為然。

張亞中嗆，團結不是領導階級的團結，他對於國民黨有不同意見，就說他是破壞團結，大家一起翻翻總理、總裁的回憶錄，對於黨沒有批評、指責過嗎？沒有指責批評如何更壯大？不要站在權力的高峰就說不能被批評？是破壞誰的團結？沒有理念、沒有方向，憑什麼帶領國民黨走向美好的未來？

對於趙少康說要號召黨員不要投他，張亞中再說，看到他在電視上面目猙獰講話、咆哮很難相信這是專業主持人要有的作為，不論是主持人，或是拱出郝龍斌後面的人，他公開批評，說不要投給張亞中，「黨員是你的嗎？黨員是你們『郝趙集團』的嗎？你叫黨員投黨員就投，你叫黨員不投就不投？這是什麼樣的心態？這不是權貴心態嗎？」趙少康應該為他的表現、他的失言、失態向黨員說聲道歉。