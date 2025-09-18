Uber女司機凌晨載客　突遭16歲男「安全帶勒頸」狂刺十多刀癱瘓

▲澳洲傳出女司機遭男乘客攻擊。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲傳出一起嚴重攻擊案件，一名來自巴西的Uber女司機，開車載一名16歲男乘客時突然遭到攻擊，對方試圖用安全帶把她勒死，還在臉部、背部和頸部狂刺十幾刀，把奄奄一息的她丟棄在購物中心外等死。

事件4日凌晨1時25分左右發生在黃金海岸購物中心Westfield Coomera外，32歲女司機被人發現身中刀傷、全身是血，昏倒在車上，後來被緊急送醫。

Heartbreaking update on Uber driver allegedly stabbed by passenger outside a Westfield https://t.co/8JNZHuAiDv — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 16, 2025

事件發生至今已經2周，受害者仍在醫院接受治療。警方表示，受害者載一名16歲少年回家時，對方突然試圖用安全帶勒死她，還在身上多處狂刺十幾刀，癱瘓受困在車上的她，約1至2個小時後才被人發現。

受害者父親麥克法蘭(Allan MacFarlane)表示，女兒即使康復後，仍需要面臨長期的復健，目前無法確定她以後還能不能走路。哥哥拉莫斯(Lucas Ramos)表示，現在對家人來說最重要的，就是希望妹妹能夠康復，其次是伸張正義。

警方已將一名16歲少年逮捕，並對其提出故意嚴重傷人、持械搶劫和剝奪人身自由等罪名，將於下月出庭應訊。