美客機太靠近川普空軍一號　航管警告機師：別再滑iPad！

▲客機太接近空軍一號，機師沒在第一時間做出反應，讓航管人員多次提醒。圖為美國空軍一號。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普偕夫人梅蘭妮亞搭乘空軍一號飛往英國倫敦進行國是訪問，但就在16日飛越紐約長島上空之際，精神航空（Spirit Airlines）客機一度太過接近空軍一號，兩機相距僅8英里（約12公里）。飛航管制員發現之後立刻提醒機師，但機師並未在第一時間回應相關指令，讓航管人員斥責「別再滑iPad了！」

CNN、天空新聞等報導，當時空軍一號載著川普前往英國，精神航空編號1300客機載著旅客飛往波士頓洛根國際機場，兩機過於接近。根據LiveATC.net網站拿到的管制員通話錄音，航管員當時連續下令該班機立即右轉20度，但機師遲遲未回應。

✈️???????? A Spirit Airlines passenger jet and Air Force One, carrying US President Donald Trump, got close while traveling through New York's skies, with an air traffic controller noticing their similar altitudes and converging flight paths, - Bloomberg



The controller tried to alert… pic.twitter.com/yGJWTEJS8U — MAKS 25 ???????????? (@Maks_NAFO_FELLA) September 17, 2025

航管員當時多次呼叫機師「精神航空1300，右轉20度」、「注意，精神航空1300，右轉20度」、「右轉20度，立刻馬上」，機師才反應過來確認右轉指令。航管人員當時還說，「精神航空1300，你的左側8英里外有一架747，我想你看得出是誰」。後來當機師又沒有回應另外一條指令時，航管人員說，「我每次都要跟你講兩遍，注意一點，別再滑iPad了！」

聯邦航空總署證實此事，但表示兩機有保持安全距離，符合飛行規範。精神航空指出，該班機從佛州勞德岱堡飛往波士頓期間，全程遵循程序與航管指示，安全是首要考量。現階段尚不清楚客機機師當時為何沒有立刻做出反應。