美人妻色誘「嗨戰繼子」被丈夫當場撞見！　判刑2年

▲艾莉西斯和繼子發生性行為，被判處2年刑期。（圖／翻攝自臉書、Court TV）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州一名女子與15歲繼子發生性關係被丈夫撞見，當時少年褲子卡在腿上衝進浴室，女子則是赤裸想用毯子遮擋身體，但只遮得住下半身，丈夫氣得質問「這他X的到底是怎麼回事？」之後，便帶著兒子離去。此案本周公布宣判結果，她被判處2年刑期。

根據紐約郵報，這起事件發生在去年7月，事發當日，15歲少年來家中探望他父親，女子艾莉西斯（Alexis Von Yates）便和少年一起在家看恐怖電影。沒想到她卻突然開始引誘少年，稱她已經2周沒有發生性關係，感到相當「性奮」。

當時少年的其他手足都在旁邊房間內睡覺，他則是與艾莉西斯發生性行為，且兩人都以為父親弗蘭克（Frank）整個晚上都會工作不在。結果弗蘭克此時返家，撞見兩人在客廳大戰，少年褲子卡在腿上衝進浴室，艾莉西斯則是抓著毯子遮掩下半身。

▲艾莉西斯和繼子在客廳激戰，結果被丈夫當場撞見。（圖／翻攝自臉書）

這狀況讓弗蘭克氣得質問艾莉西斯「這他X的到底是怎麼回事」，隨後帶著兒子離家。此前有報導稱，艾莉西斯當時辯稱，因為他長得和弗蘭克年輕時很像才會這樣做，且事件發生隔天，艾莉西斯還打電話給少年，稱想繼續和他發生性關係。

艾莉西斯去年11月被逮捕，吊銷護士執照。到了16日，她被判處2年刑期，還必須完成200小時社區服務，並支付罰金以及訴訟費用，且不得與少年有任何接觸。

針對這起事件，少年親媽氣得大罵艾莉西斯是「亂倫的戀童癖」，還說艾莉西斯毫無悔意，且破壞少年與父親之間的關係，因為在這起事件發生之後，弗蘭克再也沒有和兒子說過話。

▼艾莉西斯去年落網，護士執照被吊銷。（圖／翻攝自Marion County Jail）